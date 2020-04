Reisemobilspendenaktion der Lebenshilfe Gießen: VW Bus T2a als erster Preis

Wenn Reisen wieder möglich ist, kann damit die nächste Fahrt sicher beginnen: VW Bus T2a und "Eriba Puck" warten auf neue Eigentümer. Foto: Lebenshilfe Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Zum sechsten Mal hat die Lebenshilfe Gießen ihre Reisemobilspendenaktion zugunsten von Menschen mit Behinderung gestartet. Diesmal gibt es einen begehrten VW Bus T2a aus dem Jahr 1971 zu gewinnen. Aktionsende ist am 30. April. "Der hübsche Amerikaner strahlt in rotem Lack. Die Innenausstattung befindet sich nahezu im Neuzustand", heißt es in einer Pressemitteilung.

Der VW Bus ist der Inbegriff des klassischen Reisemobils und gleichzeitig ein Fahrzeug, dem die Sympathien zufliegen. "Keine schlechte Ausgangslage für die Reisemobilspendenaktion" dachten sich die Organisatoren. Mit einem 44-PS-Benzinmotor sei der Wolfsburger, der aus dem sonnigen Kalifornien stammt, "fürs gemütliche Fahren gemacht". Aber auch im heutigen Straßenverkehr könne er mithalten. Eine neue Starterbatterie von "Banner" und frische Reifen von "Vredestein" sorgten zudem "für ein gutes Gefühl bei kleinen und großen Reisen". Und die originale Westfalia-Wohnmobilausstattung mit Aufstelldach gewährleiste obendrein ein "gemütliches Wohnen". Dirk Klöß und sein "Ontour-Team" haben das Gefährt technisch überholt.

Auch der zweite Preis, ein "Eriba Puck" aus dem Jahr 1974, lasse Camperherzen höher schlagen. "Das kleine Platzwunder zieht alle Sympathien auf sich", teilt die Lebenshilfe mit. Der dritte Preis, eine Spende von Michael Noll aus Kelkheim, könne ebenfalls zu einem treuen mobilen Begleiter bei Wohnmobilreisenden werden. Dabei handelt es sich um eine Vespa PK 50 XL (Baujahr 1991).

. Teilnehmen kann jeder mit einer Spende von fünf Euro oder einem Betrag nach Wahl - und zwar auf das Konto der Lebenshilfe Gießen bei der Sparkasse Gießen unter der IBAN: DE63 5135 0025 0205 0386 62, BIC: SKGIDE5FXXX. Anzugeben sind Name und Adresse.

. Mitmachen kann man auch online unter www.reisemobilspendenaktion.de. Dort finden sich zusätzliche Infos rund um die Reisemobilspendenaktion sowie die weiteren Preise. Der Erlös fließt in die Sanierung und Einrichtung von 50 Plätzen in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Nordeck.