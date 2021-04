Rekord bei Master-Studierenden

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zum ersten Mal haben Master-Studierende von StudiumPlus ihr Studium zum Sommersemester aufgenommen. Wegen der Umstellung der Bachelor-Studiengänge von sechs auf sieben Semester ergibt sich für die StudiumPlus Master-Studiengänge eine Anpassung der Studiendauer auf drei statt wie zuvor vier Semester, heißt es in einer Pressemitteilung. Bisher noch nicht dagewesen ist auch die Zahl der Master-Studierenden, die StudiumPlus jetzt durch die Rekordzahl von 115 Master-Studienanfängern hat: 223 junge Menschen sind für einen der Master-Studiengänge des dualen Programms der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien-StudiumPlus (CCD) immatrikuliert - so viele wie nie zuvor.

Drei duale Master-Studiengänge bietet StudiumPlus an zwei Standorten an, in Wetzlar und an der Außenstelle in Frankenberg. Prozessmanagement in den Fachrichtungen Steuerung von Geschäftsprozessen und Technische Prozesse, Systems Engineering in den Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik sowie Technischer Vertrieb.

Future Skills und Innovation

Außer der Reihe wird zum kommenden Wintersemester auch noch der innovative und fächerübergreifende Studiengang Future Skills und Innovation an den Start gehen, heißt es weiter. In Wetzlar haben insgesamt 104 Master-Studierende ihr Studium aufgenommen, elf in Frankenberg. Prozessmanagement studieren in Wetzlar 53, davon 38 in der Fachrichtung Steuerung von Geschäftsprozessen und 15 in der Fachrichtung Technische Prozesse. In Frankenberg haben vier Erstsemester mit der Fachrichtung Steuerung von Geschäftsprozessen begonnen. Systems Engineering studieren insgesamt 37 junge Leute, 30 in Wetzlar und sieben in Frankenberg. 22 Studierende haben die Fachrichtung Maschinenbau gewählt, 15 die Fachrichtung Elektrotechnik. Nur in Wetzlar angeboten wird der Master-Studiengang Technischer Vertrieb, dort starten 21 Studierende.