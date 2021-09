Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Erneut kann die Cursor Software AG auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken – und das trotz der Corona-Pandemie, die das wirtschaftliche Geschehen 2020 maßgeblich geprägt hat. „Schnell umgesetzte Maßnahmen wie der Umzug ins Mobile Office und eine weiterhin hohe Beratungsqualität haben sich bewährt“, betonte der Vorstandsvorsitzende Thomas Rühl laut Pressemitteilung auf der Hauptversammlung. Dabei skizzierte er allerlei positive Entwicklungen. „In Zahlen ausgedrückt, hat Cursor 2020 eines der beiden erfolgreichsten Geschäftsjahre erzielt. In mehreren Kennzahlen wie dem Vorsteuer-Ergebnis von 1,2 Millionen Euro sind sogar Rekordwerte erzielt worden“, so Rühl. Neben einem Umsatz von 9,5 Millionen Euro erfreue insbesondere die Eigenkapitalquote von 63 Prozent. Das sei ein Rekordwert. Der operative Cashflow liege demnach mit 1,56 Millionen Euro auf konstant hohem Niveau. Der Gewinn je Aktie liegt mit 3,21 Euro über dem Vorjahreswert. Generell sei festzuhalten: Die Cursor-Strategie – profitables Wachstum bei hoher Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit – stelle weiterhin die Weichen für eine erfolgreiche Unternehmenszukunft. Auch dank der vier Leistungssäulen Software, Beratung, Integrationen und Community hebe sich CURSOR klar vom Wettbewerb ab. Kunden profitierten von einem einzigartigen und zugleich zukunftsfähigen CRM-Gesamtpaket. Auf Software-Seite stünden die Zeichen auf kontinuierlicher Weiterentwicklung.

Die Covid-bedingte Umstellung von Vor-Ort-Terminen auf Videokonferenzen und der Ausbau des Webinar-Angebots sei in allen Unternehmensbereichen erfolgreich verlaufen und spiegele die Anforderungen der Märkte und Zielgruppen wieder. Ein Faktor, der sich auch in der aktuellen Kundenzufriedenheitsumfrage zeige: Die weiterhin hohe Bewertung von 1,8 in puncto Gesamtzufriedenheit sowie die Weiterempfehlungsnote von 1,6 machten deutlich, „dass digitale Beratung zum Ziel führt“. Auch 2020 sei der Cursor-Messestand zentrale Anlaufstelle für interessierte Fachbesucher auf der „E-world“, der europäischen Leitmesse für die Energiewirtschaft, gewesen. Rund 250 Fachgespräche vor Ort hätten das hohe Interesse an den Energie-Branchenlösungen „EVI“ für die Marktrolle Energievertrieb und „TINA“ für Verteil-, Übertragungs- und Fernleitungs-Netzbetreiber unterstrichen. Mit TransnetBW und Amprion würden zwei der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber auf „TINA“ setzen. „Dies unterstreicht die Flexibilität unserer CRM-Lösungen – auch für alle Netzbetreiber“, betonte Jürgen Heidak, Vorstand Software und Beratung bei Cursor. Auch für das laufende Geschäftsjahr sei eine positive Unternehmensentwicklung ersichtlich. „Der Digitalisierungsbedarf in den Unternehmen ist und bleibt hoch.“