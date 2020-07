Rekordzahlen in Unternehmenshistorie

Der Cursor-Aufsichtsrat: Klaus Nonne, Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Axel Schwickert und der einstimmig neu gewählte Jürgen Topp (von links). Foto: Althen

Giessen (red). "Gemeinsam. Begeisternd. Erfolgreich." Getreu diesem Leitbild des Unternehmens verlief das Geschäftsjahr 2019 für die Cursor Software AG erneut sehr erfreulich. "Die Modernisierung des Firmengebäudes, die Weiterentwicklung des Produktportfolios sowie der positive Trend bei der Neukundengewinnung unterstrichen die bemerkenswerte Weiterentwicklung des Gießener Softwareunternehmens", heißt es in einer Pressemitteilung. Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Axel Schwickert bedankte sich während der Hauptversammlung beim Vorstand für die Präsentation von "Zahlen, die Freude machen". Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation durch Corona folgten einige Gäste auch der Einladung zu einer virtuellen Teilnahme per Videokonferenz.

Die Zahlen und Höhepunkte des Geschäftsjahres 2019 erläuterten die Vorstandsmitglieder Thomas Rühl, Stefan-Markus Eschner, Jürgen Heidak und Andreas Lange. Der Konzernumsatz liegt bei elf Millionen Euro - Rekord in der Konzerngeschichte. Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) beträgt 1,48 Millionen Euro und auch das EBT (Vorsteuer-Ergebnis) konnte auf 1,11 Millionen Euro gesteigert werden. Der operative Cashflow stelle mit 1,4 Millionen Euro einen weiteren Rekordwert dar. Je Aktie beträgt der Gewinn 2,95 Euro, und die Eigenkapitalquote liege "bei komfortablen 52 Prozent".

Die ständige Weiterentwicklung von Cursor-CRM, EVI und TINA garantiere Anwendern ein stets hohes Maß an Funktionalität, Qualität und Zukunftssicherheit. Stefan-Markus Eschner, Vorstand für Technik und Innovation, verwies auf die Indienststellung der Cursor Service Cloud, die allen Anwendern ergänzende Cloud-Dienste zur Verfügung stellt. Damit verfüge Cursor über eine zukunftsweisende Hybridarchitektur, die sich mit skalierenden Diensten an die Bedürfnisse der Anwender anpasst. Der Aufwärtstrend im Bereich der Neukundengewinnung hält an. Das Jahresziel konnte sogar um 26 Prozent überschritten werden. Hierzu hat der volumenstärkste Auftrag in der Cursor-Unternehmensgeschichte nicht unwesentlich beitragen: Nach einer europaweiten Ausschreibung entschied sich der Stuttgarter Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW für TINA.

Nach fünf Jahren im Aufsichtsrat legte Udo Lück sein Mandat nieder. Seit 2015 war der erfolgreiche Unternehmer in dem Gemium tätig und brachte mit viel Engagement seine Erfahrungen ein. "Es war mir eine Ehre, für Cursor im Aufsichtsrat gewesen zu sein und ich denke, dass ich an der einen oder anderen Stelle mit meiner Erfahrung und meinen Fragen weiterhelfen konnte", bedankte sich Udo Lück beim Vorstand. Als Nachfolger wurde der ehemalige Cursor-Vorstand Jürgen Topp einstimmig gewählt, der mehr als 14 Jahre die Bereiche Vertrieb und Consulting verantwortete. Topp bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen: "Ich freue mich auf diesen Seitenwechsel und die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kollegen im Vorstand." Und mit einem Schmunzeln ergänzte er: "Jetzt kann ich die Fragen stellen, die ich als Vorstand nie gefragt bekommen wollte."

Der durch die Corona-Pandemie erwartete wirtschaftliche Rückgang ist aktuell ausgeblieben. "Im Geschäftsbereich CRM ist die Auslastung derzeit auf höchstem Niveau, daher erwarten wir ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020", zeigte sich Consulting-Vorstand Jürgen Heidak erfreut.

Andreas Lange, Vorstand für Vertrieb, resümierte: "Aufgrund des starken Auftragseingangs im vergangenen Jahr haben wir eine gute Ausgangsbasis für 2020 in den Bereichen Bestands- und Neukundengeschäft gelegt."