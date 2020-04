Restaurant "michele" in Gießen versorgt 124 bedürftige Alleinstehende

Anna Conrad freut sich über die Initiative von Gastronom Antonio Viterale. Foto: Diakonisches Werk Gießen

GIESSEN (red). Zwar hat die "Tafel" in Gießen zunächst bis zum 30. April ihre Tore geschlossen, seit dieser Woche läuft aber wieder ein reduzierter Unterstützungsdienst für besonders betagte Kunden. An drei Tagen in der Woche hat Koordinatorin Anna Conrad einen Bringdienst für Bezugsberechtigte über 70 Jahren organisiert. Aber auch die jüngeren "Tafel"-Kunden kommen jetzt in den Genuss einer außergewöhnlichen Lebensmittelspende. Das Restaurant "michele" in der Plockstraße hat für 124 Menschen unter 60 Jahren je eine Pizza gespendet. "michele"-Geschäftsführer Antonio Viterale betonte, wie sehr ihm die Unterstützung der "Gießener Tafel" am Herzen liegt: "In diesen schwierigen und turbulenten Zeiten möchten wir einen kleinen Beitrag leisten und bedürftige Menschen in Gießen unterstützen, die im Moment nicht die Möglichkeit haben, das Angebot der 'Tafel' zu nutzen."

Anna Conrad, die sich bei Antonio Viterale für diese bemerkenswerte Unterstützung herzlich bedankte, hat aus ihrem Kundenkreis eine entsprechende Anzahl Alleinstehender ausgesucht, angeschrieben und ihnen einen Gutscheincode zugesandt. Damit können sie sich beim Restaurant "michele" eine Pizza aussuchen, die dann abgeholt werden kann oder bei Bedarf sogar nach Hause geliefert wird.