Rettungswagen kippt bei Unfall in Gießen um

GIESSEN - Bei einem Unfall in der Eichgärtenallee ist am Donnerstag ein Rettungswagen durch den Aufprall auf die Seite gekippt. Dessen Fahrer (29) und eine Beifahrerin (19) sowie der mutmaßliche Verursacher verletzten sich leicht und kamen in Krankenhäuser. Wie die Polizei mitteilt, war der Rettungswagen gegen 18.50 Uhr mit Sondersignal in Richtung Moltkestraße unterwegs. Ein 35-Jähriger aus Mücke, der von der Wolfstraße in Richtung Ringallee fuhr, hat ihn vermutlich übersehen, sodass die Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammenstießen. Der Rettungswagen schlitterte noch circa 20 Meter weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 31 000 Euro. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Wehren aus Gießen-Mitte und Wieseck im Einsatz. Hinweise unter 0641/7006-3755.