Revisionsbericht der Stadt Gießen: Freie Wähler beantragen Akteneinsicht

GIESSEN - Die Kritik am Umgang des Magistrats mit den Revisionsberichten zu den städtischen Jahresabschlüssen 2017 und 2018 wird lauter. Im Nachgang der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am vergangenen Dienstag moniert die CDU, dass sogenannte Management-Letter nicht mit den Revisionsberichten an die Stadtverordnetenversammlung gegeben werden. "Die Verweigerung und die Einbehaltung von wichtigen Unterlagen durch den Magistrat, die zur Aufklärung der Ungereimtheiten hilfreich wären, bewertet die CDU als inakzeptabel und als das Gegenteil von Transparenz", teilt die Union mit. Per Dringlichkeitsantrag bringen die Freien Wähler einen Akteneinsichtsausschuss zum Bericht 2018 auf den Weg.

Zweck des Ausschusses sei die Einsichtnahme in die durch die Kämmerei und weitere städtische Fachämter erstellten Akten mit den Buchführungs- und Zahlungsunterlagen zum Jahresbericht 2018. Auch die Freien Wähler pochen auf die Vorlage der Management-Letter des Revisionsamtes "und die Unterlagen zur Ausschreibung eines externen Dienstleisters für die Prüfung der Verwaltungsvorgänge und Buchungsunterlagen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge." Kontrollfunktion und Überwachungskompetenz der Stadtverordnetenversammlung verlangten die Überprüfung und Bewertung der im Gesamtzusammenhang mit dem Jahresabschluss 2018 und der Dienstleisterausschreibung vorliegenden Korrespondenz zwischen Regierungspräsidium und Magistrat. "Wie bekannt wurde, könnte der Stadt Gießen durch mögliche Rückzahlungen an das Land Hessen gegebenenfalls ein finanzieller Schaden im sechsstelligen Bereich entstehen. Darüber hinaus gibt es gravierende Unterschiede in der Bewertung des Jahresabschlusses durch den Magistrat und das Revisionsamt", begründen die Freien Wähler ihren Antrag.

Beim Management-Letter handele es sich um eine Art Zusammenfassung, die den zugehörigen Revisionsbericht ergänze und auf die Schwerpunkte der Anmerkungen des Revisionsamtes hinweise, informiert die CDU. Er sei den Stadtverordneten in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt worden. Das "Zurückhalten wichtiger Unterlagen" scheine von der Spitze des Magistrats entschieden worden zu sein, schließt die CDU aus den Ausführungen der OB im Hauptausschuss. "Es stellt sich daher die Frage, was die eigentlichen Beweggründe für diese Verweigerung sein könnten." Die CDU-Fraktion gehe davon aus, dass so möglicherweise brisante Bemerkungen und Einschätzungen zurückgehalten werden sollen.

"Magistrat überwachen"

"Dabei ist es nach der hessischen Kommunalverfassung gerade Aufgabe der Stadtverordnetenversammlung, den Magistrat in seiner Aufgabenwahrnehmung zu überwachen", schließt die Partei. Dieser Aufgabe könne das Parlament aber nicht gerecht werden, wenn wichtige Unterlagen zurückgehalten würden. "Während noch vor wenigen Wochen das neue Linksbündnis einen 'neuen politischen Stil' angekündigt hatte, scheint sich dieser nun dadurch auszudrücken, dass man verhindern möchte, dass Stadtverordnete Einblick in wichtige Unterlagen bekommen und Ungereimtheiten aufgeklärt werden können", führt die CDU aus.

Weiterer Kritikpunkt der Christdemokraten: Mehrheitlich hat der Ausschuss am Dienstag dafür votiert, das Thema Revisionsberichte in einer Sondersitzung am kommenden Dienstag zu behandeln. "Wir wollen in diesem Punkt eine vollständige und lückenlose Aufklärung der Vorwürfe gegen den Magistrat", erklärte Alexander Wright in der Sitzung. Angesichts der Komplexität der Tagesordnung und der Fülle an Fragen zu dem Komplex Revisionsberichte sah der Fraktionsvorsitzende der Grünen am Dienstag die Gefahr, dass man nicht richtig in die Diskussion werde einsteigen können. Für die Vertagung stimmten Grüne, SPD, "Gießener Linke" und Freie Wähler. "Als nicht nachvollziehbar erscheint die Begründung, dieses Thema in eine weitere Sondersitzung zu vertagen", da die Sitzung am Dienstag bereits dafür angesetzt gewesen sei, das Thema ausführlich zu behandeln, entgegnet die CDU.