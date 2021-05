Revisionsberichte der Stadt Gießen: Entlastung und Akteneinsicht

Seit einigen Wochen werden die Revisionsberichte diskutiert. Jetzt gibt es ein erstes Zwischenergebnis. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Zwischenergebnis in der Debatte um die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 und die flankierenden Revisionsberichte. Mit den Stimmen von Grünen, SPD und "Gießener Linke" hat die Stadtverordnetenversammlung für die Abschlüsse gestimmt und den Magistrat entlastet. Beendet ist das Thema damit jedoch nicht. Die Berichte - für 2018 hat das Revisionsamt die Zustimmung verweigert - und Abschlüsse werden nun an das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde weitergeleitet. Daneben werden sich die Stadtverordneten auf Antrag der Freien Wähler (FW) in einem Akteneinsichtsausschuss mit dem Themenkomplex befassen. In einer Mitteilung hatte die SPD jedoch bereits am Mittwoch von der "Implosion eines angeblichen politischen Skandals" gesprochen. Von den Vorwürfen gegen Magistrat und Verwaltung sei nichts übrig geblieben. In der Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses am vergangenen Dienstag habe das Revisionsamt erneut keinen Beleg für seinen Anschuldigungen vorgelegt.

Wie verbucht die Stadt Abschläge an und Abrechnungen vom Vertragspartner Caritas im Zusammenhang mit der Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA)? Wie wurde die medizinische Versorgung abgerechnet und warum ist es zu Privatliquidationen gekommen? Das sind Kernfragen der Debatte, die in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen hat. Und auch in der Stadtverordnetenversammlung wurde intensiv diskutiert. "Die Entlastung kann geschehen, denn der Jahresabschluss entspricht Paragraf 112 der Hessischen Gemeindeordnung", sagte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz zum Einstieg. Der Magistrat erkenne, dass die Revisionsberichte auch berechtigte Kritik enthielten, vieles sei in Stellungnahmen der Ämter jedoch auch entkräftet. "Wünschenswert wäre gewesen, wenn wir zu einer internen Verständigung gekommen wären", so die OB, die einräumte, dass die aktuelle Form der Debatte dem Bild der Verwaltung, Politik und Demokratie schade. Da dies aber nicht geschehen sei, sei der Einsatz eines externen Gutachters wichtig, resümierte die Sozialdemokratin. Stadträtin Gerda Weigel-Greilich (Grüne) zeichnete die komplexe und arbeitsintensive Situation nach, in die das Jugendamt im Bereich umA in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit der Ankunft zahlreicher Flüchtlinge gekommen ist. "Die Vergangenheit kann nicht mehr geändert werden", bilanzierte die Stadträtin im Kontext der Kritik der Revision. Sie richtete den Blick in die Zukunft und verwies zudem darauf, dass die Caritas auch die Auswahl der Ärzte für die medizinische Versorgung der umA vornehme. Dies leite sich aus entsprechenden Schreiben aus April und September 2017 ab. Die Caritas kooperiert seit 2004 mit rund 20 Ärzten, die besonders nah am Thema Flüchtlinge seien, hatte Caritas-Direktor Ulrich Dorweiler jüngst gegenüber dieser Zeitung deutlich gemacht. Regelmäßig gebe es auch Netzwerktreffen.

"Die lange und ausführliche Diskussion im Ausschuss sowie die Antworten auf eine Vielzahl der gestellten Fragen haben aus unserer Sicht zur Klärung von zumindest zwei zentralen Punkten geführt", argumentierte Klaus-Dieter Grothe, langjähriger Fraktionsvorsitzender der Grünen. Verstanden habe man, dass die Abrechnung mit Abschlagszahlungen an die Caritas und die Spitzabrechnung ein aufwendiger Prozess seien. Und dass es zwischen der Fachsoftware des Jugendamtes und der Buchhaltungssoftware der Kämmerei Inkompatibilitäten gebe, sodass die Buchhaltung nicht der "reinen Lehre gemäß" erfolgen könne. Daraus folgere das Revisionsamt, dass es Risiken bei der Zahlungsabwicklung gebe. "Das Jugendamt und die Kämmerei haben jedoch aus meiner Sicht fachlich dargelegt, dass die Kostenabrechnung fachlich sauber und transparent dargestellt wird. Das Ergebnis ist, dass alle Kosten, bis auf eine kleine Summe, erstattet wurden", erläuterte Grothe. Die Kritik sei also aus Sicht der Revision nachvollziehbar, werde aber in ihrer Schärfe nicht von den Grünen geteilt, weil es gute andere Gründe gegeben habe, so zu verfahren. Als zweite Kritik hätten die Rechnungsprüfer moniert, dass im Jahr 2016 ärztliche Behandlungen auf einer falschen Rechtsgrundlage abgerechnet worden seien und dass die Abrechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte nicht richtig gewesen sei. Diese Abrechnung sei geschehen, weil sich von Anfang 2016 bis Mitte 2017 keine gesetzliche Krankenkasse gefunden habe, die in kurzer Zeit bereit gewesen sei, eine Krankenkassenkarte oder einen Versichertenschein auszustellen. Die Rechtsgrundlage habe das Rechtsamt im Ausschuss jedoch dargestellt. Zudem seien auch keine überhöhten Rechnungen entstanden.

"Vorbildliches System"

"Ich bin von Beruf Psychotherapeut und Kinder- und Jugendpsychiater und beschäftige mich seit 30 Jahren mit den psychischen Folgen von Trauma, Tod und Migration", richtete Grothe persönliche Worte an die Stadtverordnetenversammlung. Er könne wohl ohne Übertreibung sagen, dass er in diesem Bereich eine gewisse Expertise entwickelt habe. Mehrere tausend Geflüchtete hat Grothe nach eigenen Angaben behandelt und dazu auch Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht. "Mir wurden auch Patienten aus Gießen vorgestellt, die ich betreut und beraten habe, auch im fraglichen Zeitraum. Sie werden also meinen Namen an der einen oder anderen Stelle in den Unterlagen eines Akteneinsichtsausschusses finden. Da werden Sie sehen, dass ich im fraglichen Zeitraum nach der Gebührenordnung der gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet habe", so Grothe. Aus seiner Erfahrung maße er sich an zu sagen, dass das Jugendamt zusammen mit der Caritas in den letzten zwei Jahrzehnten ein vorbildliches System, gerade auch bei der Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen, aufgebaut habe. Die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, Caritas und Ärztenetzwerk könne als Best-Practice-Beispiel und Modell für viele andere Kommunen gelten. Er fände es schade, wenn diese Zusammenarbeit durch die derzeitige Diskussion Schaden nehmen würde.

Die Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses drei Tage zuvor sei hochinteressant und lehrreich gewesen, meinte Lutz Hiestermann, Fraktionsvorsitzender von Gigg+Volt. In den allermeisten Fällen habe man sehr sachorientiert gearbeitet. "Aber ich habe mit einem gewissen Erstaunen registriert, welche Rolle die beiden verantwortlichen Dezernentinnen gespielt haben", berichtete Hiestermann. Man diskutiere stundenlang und intensiv über hochkomplexe Sachverhalte im Bereich umA. Dabei gewesen seien Kämmerin und zuständige Dezernentin, beide seit vielen Jahren im Amt. "In dieser ganzen Zeit haben wir von beiden nicht mehr als wenige belanglose Halbsätze gehört", so der Fraktionsvorsitzende. Beide seien Führungskräfte und würden auch als solche bezahlt: "Zu Führung gehört meines Erachtens auch, in schwierigen Situationen Farbe zu bekennen und die eigene Verantwortung zu übernehmen und auszuüben." Aber wenn beide in der Diskussion abtauchten, sei das kein Zeichen von Führung oder Führungsstärke.