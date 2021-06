Revisionsberichte der Stadt Gießen: Merz spricht von "bedauerlichem Rückfall"

Jetzt teilen:

GIESSEN - SPD-Stadtverordneter Gerhard Merz erkennt einen "bedauerlichen Rückfall hinter die bisherigen Ergebnisse der Diskussion in Sachen Revisionsberichte 2017/2018". Er spricht damit eine Pressemitteilung der Fraktion Gigg+Volt von Anfang Juni an. Darin kritisiert die Fraktionsgemeinschaft unter anderem, dass die neue Koalition aus Grünen, SPD und "Gießener Linke" den vom Revisionsamt monierten Jahresabschlüssen 2017 und 2018 vor der Aufklärung zugestimmt habe.

"Der Umgang der Fraktion der SPD mit den beiden Revisionsberichten war getragen von der Überzeugung, dass eine gründliche Diskussion der Berichte in einer Sondersitzung des HFWRE-Ausschusses, die überhaupt erst auf unsere Intervention hin zustande kam, möglich gemacht werden muss", erklärt Merz. Zudem hätten die zahlreichen unbelegten Anschuldigungen und Unterstellungen in den Revisionsberichten einer ausführlichen und differenzierten Beantwortung bedurft, auch auf der Basis der zahlreichen Fragenkataloge einzelner Fraktionen, darunter SPD und Grüne.

Kein Schaden

Das Ergebnis der Debatte bleibe aus Sicht der SPD, dass keine Rede davon sein könne, dass der Stadt Gießen im Zusammenhang mit der Abrechnung der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) irgendein finanzieller Schaden entstanden sei. Ebenso wenig könne die Rede davon sein, dass die Abschlussberichte des Magistrats für die Rechnungsjahre 2017 und 2018, zu denen die Revisionsberichte Stellung genommen haben, kein umfassendes und wahrheitsgetreues Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt liefern würden. Das aber seien die einzigen Fragen gewesen, die bei der Abstimmung über die Entlastung zu beantworten gewesen seien.

Diese Fragen hätten sich sämtliche Oppositionsfraktionen leider nicht vorgelegt, geschweige denn beantwortet. Vielmehr hätten sie insbesondere in der Stadtverordnetenversammlung überwiegend über Stil-, Verfahrens- und Kommunikationsfragen räsoniert und längst widerlegte Behauptungen endlos wiederholt. Damit habe sich leider auch "das zum Teil unwürdige Spiel" aus der Ausschusssitzung wiederholt, als eine ganze Reihe von Fraktionen ihre 'abschließenden' Bewertungen bereits zu Beginn der Sitzung abgegeben hätten.

Bedauerlicherweise habe sich mittlerweile auch die Gigg+Volt-Fraktion diesem Verhalten angeschlossen, nachdem sie sich in der Ausschusssitzung von den vorgetragenen Argumenten erkennbar beeindruckt gezeigt habe. "Am Ende war wohl doch die Versuchung übermächtig, auf der Welle der unterschwelligen Verdächtigungen bis hin zu offenkundigen Verleumdungen mitzuschwingen. Das ist vor allem im Falle der Beurteilung der ärztlichen Abrechnungen für die medizinische Betreuung der umA besonders bedauerlich", so der Stadtverordnete.

"Unterstellungen"

Keine einzige der Unterstellungen der Revisionsberichte habe sich als stichhaltig erwiesen, obwohl kaum ein Thema so ausführlich behandelt worden sei wie dieses. "Daran ändern auch die angeblichen Erkenntnisse von Gigg+Volt nichts", meint Merz.