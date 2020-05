Revolverheld spielt am 22. Mai 2020 in Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Aus der Not eine Tugend machen: In Zusammenarbeit mit dem Kinopolis Gießen hat das Konzertbüro Bahl innerhalb kurzer Zeit das Autokino wiederentdeckt und bietet in einer Zeit der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Unsicherheit durch das Corona-Virus einen kleinen Lichtblick für alle Fans von Kultur und Unterhaltung. Neben Filmen sollen dort nun dem Publikum auch neue Wege für Musik, Kultur und Live-Erlebnisse eröffnet werden - wenn auch nur in einem sehr kleinen Rahmen.

Nach dem ausverkauften Auftritt auf dem Gießener Kultursommer 2019 im Kloster Schiffenberg, kommt die Band Revolverheld zurück nach Gießen und spielt am 22. Mai 2020 ein Autokino-Konzert in einem exklusiven Rahmen an der Hessenhalle in Gießen. Die Tickets für das Konzert sind limitiert auf 250 Autos. Der Vorverkauf startet am 5. Mai um 18 Uhr bei AdTicket oder auf der Homepage des Autokinos . Zu beachten sind insbesondere vor Ort die aktuell geltenden Abstands- und Hygienevorschriften. So ist es auf dem Gelände nicht möglich, das Auto zu verlassen - außer für den Besuch der sanitären Einrichtung. Aber auch hier gilt das Gebot des Abstandes. Den Anweisungen des Ordnungspersonals vor Ort ist zwingend Folge zu leisten.

Revolverheld wird vor Ort auf einer Bühne live spielen. Übertragen wird das Konzert aber auch auf die 140 Quadratmeter große Autokinoleinwand. Der Ton wird direkt per UKW Sender in die Autoradios übertragen. Pro Auto dürfen sich maximal zwei Personen oder drei bis vier Personen aus demselben Haushalt befinden.

ZUSAMMENGEFASST: Veranstaltung: Revolverheld - Autokonzert im Autokino Termin: Freitag, 22.05.2020 Ort: Autokino Gießen an der Hessenhalle Beginn: 21 Uhr / Einfahrt: 20 Uhr Preise: ab 99,00 Euro (2 Tickets) inkl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Lichthupe statt Klatschen: Auf dem Autokino-Gelände sind auch die Lärmschutzbedingungen einzuhalten. So ist es nicht gestattet laut zu klatschen oder zu schreien, ebenso wenig zu hupen. Statt Applaus ist die Nutzung der "Lichthupe" ausdrücklich gewünscht. Die Motoren müssen nach der Einweisung sowie während des Konzertes ausgeschaltet sein und die Autofenster sind - außer zur Sauerstoffversorgung - grundsätzlich geschlossen zu halten. Alle Informationen und Regeln finden sich unter www.autokino-giessen.de

Geschäftsführer Dennis Bahl findet: "Kultur spielt keine untergeordnete Rolle und ist in einem gesellschaftlichen Kontext, so wie wir es kennen nicht entbehrlich." Weiter betont er, dass man in diesen Zeiten auch mal Zeichen setzen muss, die Hoffnung zeigen und herausstellen, dass Kultur - egal ob Musik, Kunst oder Film - eine Wertschätzung zwingend verdienen.