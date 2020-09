Richtfest am Gefahrenabwehrzentrum in Gießen

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Landrätin Anita Schneider lassen die Richtkrone in die Höhe schweben. Foto: Friese

GIESSEN. Dass der Richtkranz am Gefahrenabwehrzentrum am Freitagmittag nicht am klassischen Kranhaken hängt, hat einen Grund. Auf der Baustelle gibt es nämlich mittlerweile keinen Kran mehr. "Wir sind schneller als der Bauzeitplan. Das ist eine hervorhebenswerte und bemerkenswerte Leistung", lobt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz beim Richtfest vor geladenen Gästen. Inzwischen sind 62 Prozent der für den Bau notwendigen Leistungen vergeben. "Wir hoffen, dass wir den angepeilten Termin im Frühjahr 2022 einhalten", sagt die OB über das Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Landkreis Gießen. Corona lässt das Fest am Freitag vergleichsweise klein ausfallen. "Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass richtig was los ist. Wegen der Hygienevorschriften ist das aber schwierig. Deshalb haben wir alle eingeladen, die an dem Projekt teilhaben", erklärt Landrätin Anita Schneider.

Dimension sichtbar

Der Kran auf dem Feuerwehrfahrzeug zieht an. Langsam schwebt die Richtkrone in die Höhe. Dann ist der Augenblick von Mario Lachmann, Polier des zuständigen Bauunternehmens, gekommen. Vom Obergeschoss aus spricht er den Richtspruch für das Gefahrenabwehrzentrum und lässt am Ende, ganz klassisch, sein Sektglas am Boden zerschellen. Ein zentraler Moment für den Neubau am Stolzenmorgen, der den Betrachter bislang noch mit nackten Betonwänden empfängt. Es steht praktisch das Gerippe des Hauses, aber "das Gebäude ist in seiner Dimension bereits sichtbar. Und bislang ist beim Bau niemand zu Schaden gekommen", erläutert Grabe-Bolz den Gästen auf dem geschotterten Platz. Nach der Fertigstellung der neuen Bleibe von städtischer Berufsfeuerwehr, Feuerwehrtechnischem Zentrum des Landkreises und Gefahrenabwehr des Kreises mit Zentraler Leitstelle wird dort die Zufahrt sein, flankiert von einem Vorplatz mit Bäumen. Dass man auf dem Weg dorthin bereits ein gutes Stück fortgeschritten ist, sei der Arbeit des Bauunternehmens Fritz Meyer aus Altenkirchen zu verdanken, lobt die OB. In ihrer Rede erinnert sie daran, dass das neue Gebäude nicht nur Stadt und Landkreis, sondern auch Brandschutz und Gefahrenabwehr sowie Berufs- und Freiwillige Feuerwehr verbindet. "Corona hat uns wie unter einem Brennglas gezeigt, wie enorm wichtig Austausch und gemeinsames Vorgehen sind", erläutert Schneider. Die Pandemie habe aber auch vor Augen geführt, dass die Struktur der Gefahrenabwehr im Landkreis Gießen funktioniere. Die über 30 Millionen Euro Baukosten für das neue Zentrum seien "gut investiert in die Sicherheit der Bürger". Der Neubau schaffe eine zeitgemäße und notwendige Infrastruktur.

Gemeinsam mit Schneider erinnert Grabe-Bolz, dass das Richtfest am Tag der Terroranschläge stattfindet, die vor 19 Jahren New York und die Welt erschütterten. "Dabei sind fast 3000 Menschen gestorben, darunter 350 Feuerwehrleute", so die Oberbürgermeisterin. Dieser Tag werde unvergessen bleiben. "Vieles hat sich dadurch verändert. Diese Anschläge haben einmal mehr empfindlich gezeigt, wie gefährdet unsere Demokratie ist", ergänzt die Landrätin.

Foyer als Schnittstelle

Dort, wo derzeit noch die nackten Betonwände zu sehen sind, wird den Besucher nach der Fertigstellung eine Fassade mit viel Glas und Holz empfangen. "Gezielte Einschnitte in das Gebäudevolumen gliedern die Fassade und schaffen Pointierungen", heißt es in einer Veröffentlichung der Bauherren. Durch den künftigen Haupteingang geht es in ein Foyer, das als Schnittstelle zwischen Berufsfeuerwehr und Einrichtungen des Landkreises dient. "Über einen als Kommunikationsraum ausgebildeten Flur werden die Schulungsräume im Erdgeschoss erschlossen. Im Obergeschoss befinden sich die Büros und die Leitstelle der Gefahrenabwehr des Landkreises Gießen sowie die Büro- und Ruhe- und Aufenthaltsräume der Feuerwehr", steht in der Publikation. Fahrzeughallen und Werkstätten seien in zwei Gebäudeflügeln untergebracht, die einen gemeinsamen Werkstatthof umschließen. "Die Übungsbereiche befinden sich auf dem nördlichen Bereich des Grundstücks", informieren die Bauherren. An Bruttogeschossfläche stehen rund 10 800 Quadratmeter zur Verfügung auf dem Grundstück mit seinen insgesamt etwa 23 000 Quadratmetern.