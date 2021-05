Richtfest für die Kulturcontainer

Von den Weltmeeren auf die Margaretenhütte: Das Künstlertrio "3steps" baut Hochseecontainer in eine von außen einsehbare Galerie um. Jetzt feierte das Projekt sein Richtfest. Doch noch werden Unterstützter gesucht. Foto: Friese

GIESSEN - Das "quARTainer"-Projekt der Gießener Künstlergruppe "3Steps" geht in die nächste Phase.

Währen der Coronazeit reifte der Plan, Kunst so kontaktlos wie möglich zu präsentieren, da Galerien und Museen immer wieder pandemiebedingt geschlossen sind und Ausstellungsflächen fehlen. So kam das Gießener Kollektiv, bestehend aus den Zwillinge Kai H. und Uwe H. Krieger sowie Joachim Pitt (alle Jahrgang 1980), auf die Idee, Überseecontainer in eine Open-Air-Galerie zu verwandeln. Dazu dient ihnen eine verglaste Frontseite sowie die entsprechende Technik, mit der das Innenleben der Hochseekisten bestückt wird. So entsteht gerade, unabhängig von Lockdowns oder Öffnungszeiten, auf der Margaretenhütte 38, direkt bei den neuen Werkräumen des Kollektivs, eine ganz neue Art der Kunstpräsentation. Am Samstagnachmittag gab es vor Ort für die entstehenden Kunstcontainer das, was man bei einem Hausbau Richtfest nennen würde. Während die Zimmermänner noch die Kreissäge jaulen ließen, um mit der Innenverkleidung eines Containers fertig zu werden, zog schon die Kunst in die andere"quARTainer"-Stahlkiste ein.

Als erste Vernissage in der Open-Air-Galerie wird es Werke des Städel-Absolventen Deniz Alt, zu dem der Kontakt durch den gemeinsamen Salzburger Galeristen des Kunstkombinats entstand, dem Kölner Christian Böhmer und natürlich auch der Hausherren, also den "3Steps" präsentiert werden.

Zum Richtfest schaute auch ein Team des HR vorbei, um einen Clip für die Sendung "Hauptsache Kultur" zu drehen, der aber erst im Sommer ausgestrahlt wird. Bis ungefähr zu den großen Ferien wird es wohl auch noch dauern, bis das komplette Projekt vollendet sein wird. Nach dem Innenausbau müssen nämlich zuerst die Scheiben individuell angepasst werden, ein dritter Container soll noch als Etage auf die beiden anderen gestellt werden, während die Außengestaltung des Geländes von der Firma Rinn übernommen werden soll.

Für das ambitionierte Kunstprojekt fehlen bislang noch rund 15 000 Euro, die unter anderem mit der Versteigerung von Kunstobjekten hereingeholt werden sollen. Vor dem Gelände befand sich ein altes Rundmuster aus Pflastersteinen, die aufgearbeitet und individuell gestaltet werden, sodass potenzielle Unterstützer des Projektes dann tatsächlich einen Stein im Brett der Gießener Kultur haben.