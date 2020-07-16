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Donnerstag, 16.07.2020 - 06:00
3 min

Richtfest für DLRG-Neubau in Gießen voraussichtlich im August

Das neue Vereinsheim der DLRG Gießen an der Lahn nimmt Form an. Corona hat die Arbeiten am Gebäude in Schiffsform bislang nicht behindert.

Von Stephan Scholz
Seit Monaten schreiten die Arbeiten am Neubau der DLRG Gießen an der Lahn voran. Im Frühjahr 2021 soll das Bauwerk fertig sein. Foto: Alexander Sack

Seit Monaten schreiten die Arbeiten am Neubau der DLRG Gießen an der Lahn voran. Im Frühjahr 2021 soll das Bauwerk fertig sein. Foto: Alexander Sack

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