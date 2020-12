Riesige Schnecken als Klassentiere in 5c der Gesamtschule Gießen-Ost

Essen im Unterricht - für die Schnecken-WG der Chorklasse ist das erlaubt. Fotos: Helmchen

GIESSEN - Achatina Fulica ist eine Musterschülerin. Obwohl sie gerne eng mit ihren Freundinnen und Freunden zusammen sitzt, verhält sie sich stets ruhig, quatscht nicht dazwischen, tanzt nicht aus der Reihe, (oder auf den Tischen), sie ist im Unterricht stets präsent, Störungspotenzial gleich null.

Ob sie gut in Mathe ist, wissen wir nicht, aber in Biologie ist sie eine Wucht, sie kann jede Salatsorte am Geschmack erkennen, möglicherweise studiert sie später mal Architektur, denn ihre Häuser sind eine wahre Pracht, ein kegelförmiges Wunderwerk, man könnte sagen: eine ziemlich runde Sache. Im Sport, so heißt es, werde sie nicht unbedingt als erste gewählt, zu langsam - und manche Mitschülerinnen und -schüler stört es vielleicht, dass Achatina nicht nur wegen ihres Namens der Lehrerin so gut gefällt, sie befürchten, dass sie auch ein bisschen rum schleimt.

Aber keine Sorge, Achatina Fulica, so beliebt sie sein mag in der Chorklasse 5 C der Gesamtschule Gießen-Ost, staubt nicht die guten Noten ab, während die anderen Kinder leer ausgehen. Denn die gute Achatina ist, wenn nicht der Klassenclown, so doch das Klassentier. Ein klasse Tier, wie die meisten Kinder meinen, eine klasse Idee auch, die Große Achatschnecke als freundlichen Begleiter durch den Schulalltag im Terrarium mit Erde satt zu halten.

CHORKLASSE-STIMMEN "Es ist wirklich toll, Schnecken zu haben, weil sie so interessant sind." "Wir müssen sie einmal pro Woche baden, damit sie sauber bleiben." "Es macht sehr viel Spaß, sich um sie zu kümmern." "Manche Kinder unserer Klasse finden sie eklig, aber die meisten cool." "Sie brauchen ein großes Terrarium und ein bisschen Erde." "Man darf sie auch auf die Hand nehmen, aber nicht so oft." "Sie sind die Besten!" (von Klara und Anna)

Aber durchaus auch eine ungewöhnliche Idee? Oder? Sina Helmchen ist Klassenlehrerin der 5c, hat keine Berührungsängste, denn sie hält die Tiere auch privat. "Ich finde es toll für die Kinder, die Tiere beißen nicht, sie sind nicht giftig und nicht gefährlich", erzählt Helmchen von den sanften Wesen, von denen sieben Erwachsene mit zwei Schneckenkindern ihr Ost-Appartement teilen. Als Biologielehrerin freut sich Helmchen, dass "die Kinder die Tiere so gut beobachten können", zum Beispiel, wenn sie in deren Mündern beim Fressen die Raspelzähne sehen. Sie sind einerseits pflegeleicht, bedürfen andererseits aber eines gewissen Maßes an Aufmerksamkeit. So lernen die Kinder, weiß die Pädagogin, auch "die Natur zu schätzen" und darin auch jene Tiere, die nicht Stöckchen holen und freudig bellen.

Das Terrarium muss gereinigt, die Schnecken müssen versorgt werden, sie sind - aufgrund ihrer Größe - robuster als unsere bekannten Arten, sogar deutlich imposanter als die feisten Weinbergschnecken. Achatina Fulica stammt aus Ostafrika, firmiert auch unter dem Namen "Afrikanische Riesenschnecke" und wird (laut Wikipedia) bis zu 30 Zentimeter lang.

Die Schnecken, die zur Ostschule kriechen, sind allerdings nicht ein Adam Riese, sie kommen auf etwa 15 cm. Trotzdem ganz schöne Kaliber, die Sina Helmchen auch dafür nutzt, zu zeigen, was es bedeutet, "Verantwortung für ein Tier zu haben". Ein gutes Beispiel sei das auch für die zu dieser Zeit stets aufflammende Debatte, ob "Tiere unter den Weihnachtsbaum gehören." Der jeweils aus zwei Kindern bestehende und wechselnde Schneckendienst, einer für die Fütterung, einer für die Reinigung, lernt ganz gewiss, dass selbst ein Tier, mit dem man nicht Gassi gehen oder dessen Katzenklo man leeren muss, der Pflege bedarf. Ein tatsächlich pädagogischer Effekt der schleimigen Schulfreunde, die weder Ranzen (da sitzt ja das Haus) noch Masken tragen müssen, weil sie hinter der Scheibe sind.

"Alle haben auch einen Namen", sagt Sina Helmchen, aber ganz einfach sei es nicht, den im kriechenden Pulk auch zuzuordnen. "Die Schnecken haben ganz am Anfang Babys bekommen, sie sind jetzt schon gewachsen", haben die Schulreporterinnen Anna und Klara als Stimme aus ihrer Klasse eingefangen. Und Frau Helmchen lacht, als das Thema Nachwuchs zur Debatte kommt. Denn die Schnecken "legen schon mal 300 Eier pro Durchgang" - das aber wäre des Guten zu viel. (Sch)neckische Art der Empfängnisverhütung: Die einen halben Zentimeter großen Eier werden kurzfristig tiefgefroren und dann entsorgt. Alles andere würde zu einem wilden Gewusel in Garten oder der Biotonne führen. Was die Schnecken, die sich auf die Hand nehmen lassen (was indes nicht alle Kinder wollen), schätzen, ist ein ausgedehntes Bad im Schulwaschbecken. Denn im mit hoher Luftfeuchtigkeit ausgestatteten Terrarium kommt selbst der langsamste schleimige Geselle leicht ins Schwitzen. Und wer will als bildhübsche Achatschnecke unter den Achseln riechen? Das Bad sei auch immer eine besondere Freude für die Kinder, denn den Klassentieren sieht man ihre Beglückung an, "sie strecken sich und bleiben gerne im Wasser", sagt Frau Helmchen.

Mit ihrem Speiseplan sind sie auch ganz im Trend, als reine Vegetarier gibt's frisches Gemüse, ab und an Obst, aber keine Zitrusfrüchte. Gurke, Salat, Karotte werden bevorzugt - und damit in der feuchtwarmen Wohnung kein Schimmel entsteht, lebt die Neuner-WG auf spezieller Terrarium-Erde. "Normalerweise", erzählt Sina Helmchen, "halten sie so etwas wie Winterruhe", soll heißen, dass die Schnecken um diese Jahreszeit träger sind, aber da in der Schule um sie herum immer etwas los ist, nehmen sie es mit der Ruhe auch nicht so genau.

In den nächsten drei Wochen aber, in den Weihnachtsferien, werden auch die Klassentiere der 5c eine etwas besinnlichere Zeit genießen können. Ida nimmt sie nämlich mit nach Hause. Sozusagen ins Ferienlager. Wenn es dann für die Kinder wieder in die Schule geht in diesen ach so seltsamen Zeiten, sind die Schnecken auch wieder da. In ihrer Chorklasse. Und wenn Corona vorbei ist, wer weiß, vielleicht singen sie dann sogar.