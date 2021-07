6 min

Rikschas in Gießen? Frank-Tilo Becher möchte das ausprobieren

Frank-Tilo Becher möchte die Innenstadt in Gießen verändern und so weit wie möglich vom Autoverkehr befreien. Bei der Oberbürgermeisterwahl am 26. September kandiert Becher für die SPD.

Von Stephan Scholz