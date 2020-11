Ringvorlesung an der Gießener THM startet Mittwoch

Um die Potenziale der Makerspaces in Gießen und Friedberg geht es in der ersten Veranstaltung der Ringvorlesung „Verantwortung Zukunft“. (Foto: THM)

GIESSEN - (red). Wie wollen, wie können und wie werden wir in der – nahen – Zukunft leben? Und welche Verantwortung haben Politik, Gesellschaft und jede einzelne Person, diesen Wandel mitzugestalten? Diese Fragen stellt die Ringvorlesung „Verantwortung Zukunft“ der Technischen Hochschule Mittelhessen im Wintersemester 2020/21. Wie drängend Antworten sind, zeigen schon die Rahmenbedingungen, unter denen die Ringvorlesung stattfindet: Wegen der Corona-Pandemie sind alle Veranstaltungen ausschließlich online zu sehen – kostenfrei auf dem Youtube-Kanal der THM.

„In der Vorlesungsreihe wollen wir zeigen, dass wir zwar nicht die Welt retten können, dass wir aber sehr spezifische Beiträge in praxisnaher Lehre und Forschung leisten, wenn es um die Lösung konkreter Probleme geht“, sagt Prof. Holger Rohn vom Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen als Koordinator der Ringvorlesung. Er übernimmt auch die Moderation der einzelnen Veranstaltungen.

Auftakt ist am Mittwoch um 19 Uhr unter dem Titel „Makerspaces – Raum für neue Ideen“. Mit Vizepräsidentin Katja Specht erklärt Rohn, was die Makerspaces in Gießen und Friedberg überhaupt sind, wie dort neue Ideen für eine gelingende Zukunft geboren und erprobt werden und wie die Teams der Makerspaces Erfinder und Gründer unterstützen. Am Mittwoch, 9. Dezember, ebenfalls 19 Uhr, stellt THM-Präsident Matthias Willems mit Kollegen aus Präsidium und Fachbereichen im Themenfeld „Handeln für den Klimaschutz – THM for future“ die Impulse der Hochschule für den Klimaschutz dar. Die letzte Vorlesung vor dem Weihnachtsfest trägt am Mittwoch, 16. Dezember, ab 19 Uhr den Titel „Nachhaltig investieren und anlegen“ und beleuchtet die nachhaltige Transformation der Finanzindustrie und die Frage, wie Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen sind.

Alle Vorlesungen sind live online zu sehen und stehen anschließend zum Nachschauen bereit. Detaillierte Informationen zum Programm finden sich auf go.thm.de/ringvorlesung im Internet, ebenso wie der Link zum Youtube-Kanal.