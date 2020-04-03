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Freitag, 03.04.2020 - 07:00
3 min

"Rinn'sche Grube": Imaxx plant "grünes Quartier" in Gießen

Voraussichtlich ab 2021 entsteht an der Marburger Straße in Gießen ein Wohngebiet. Ein Hotel mit mindestens 60 Zimmern wird in direkter Nachbarschaft gebaut.

Von Stephan Scholz
So soll das neue Gebiet später aussehen. Die Stichstraße führt von der Marburger Straße in das Quartier und verzweigt sich dort. Links geht es zum geplanten Hotel, rechts ins Wohngebiet. Foto: Feldmann Architekten/Imaxx Projektentwicklungsgesellschaft

So soll das neue Gebiet später aussehen. Die Stichstraße führt von der Marburger Straße in das Quartier und verzweigt sich dort. Links geht es zum geplanten Hotel, rechts ins Wohngebiet. Foto: Feldmann Architekten/Imaxx Projektentwicklungsgesellschaft

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So soll das neue Gebiet später aussehen. Die Stichstraße führt von der Marburger Straße in das Quartier und verzweigt sich dort. Links geht es zum geplanten Hotel, rechts ins Wohngebiet. Foto: Feldmann Architekten/Imaxx Projektentwicklungsgesellschaft

So soll das neue Gebiet später aussehen. Die Stichstraße führt von der Marburger Straße in das Quartier und verzweigt sich dort. Links geht es zum geplanten Hotel, rechts ins Wohngebiet. Foto: Feldmann Architekten/Imaxx Projektentwicklungsgesellschaft

Neue Wohnungen entstehen voraussichtlich ab 2021 in dem Wohngebiet "Westhang Living" an der Marburger Straße. Foto: Tahsin Erdem/Imaxx Projektentwicklungsgesellschaft

Neue Wohnungen entstehen voraussichtlich ab 2021 in dem Wohngebiet "Westhang Living" an der Marburger Straße. Foto: Tahsin Erdem/Imaxx Projektentwicklungsgesellschaft

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