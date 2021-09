Rock'n'Roll-Club: Neuer Vorstand gewählt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Frank Jacobi ist neuer Vorsitzender des 1. Rock'n'Roll Club-Gießen. Er wurde in der ordentlichen Mitgliederversammlung 2020/ 2021 gewählt und löst Ellen Starke ab, die nicht mehr antrat. "Ich möchte auch gerne wieder einmal in der zweiten Reihe des Vereins dabei sein und anderen die Möglichkeit geben, ihre Vision umzusetzen", sagte sie. Starke hatte in den vergangenen 23 Jahren als Vorsitzende das Zepter der Vereinsführung in der Hand.

Frank Jacobi gehört dem Verein 39 Jahre an, war in den letzten Jahren im Trainerbereich tätig und ist als kreativer Kopf für zahlreiche Tanzdarbietungen des Vereins hier zu nennen. Er freut sich auf seine neuen Aufgaben und bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. "Ich werde mich mit Herzblut für die Belange des Vereins einsetzen und die Vereinsarbeit mit großer Leidenschaft und Freude weiterhin vorantreiben." sagte Jacobi nach der Versammlung.

Zum Stellvertreter wurde Björn Goggi gewählt, der diese Position zum ersten Mal übernimmt und das junge Vorstandsteam mit aller Kraft positiv vorantreiben möchte. Goggi arbeitet seit über zehn Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit und ist seit über sieben Jahren davon in einer Leitungsfunktion tätig. Kassenwart Jürgen Ahlig wurde bei der Wahl in seinem Amt bestätigt. Im neuen Vorstand wurde Laura Goggi zur Sportwartin gewählt. Sie ist von Beruf Lehrerin, in unterschiedlichen Sportvereinen tätig und hat durch ihren Unterricht sehr viel Kontakt zu Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie zu anderen Vereinen. Neu im Vorstand ist Ute Klein als Pressewartin. Sie bringt viel Know-how durch ihre jahrelange Arbeit als Marketing Managerin und Grafik Designerin mit. Der neue Vorstand will sich insbesondere der Gewinnung und Förderung von jungem Nachwuchs besondere Aufmerksamkeit widmen.