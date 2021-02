Rollenklarheit für Führungskräfte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Jugendbildungswerk der Stadt bietet wieder einen Bildungsurlaub zur beruflichen Fort- und Weiterbildung an. Die Veranstaltung "Führen und Leiten in sozialen Einrichtungen" findet vom 22. bis 26. März jeweils von 9 bis 16 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Jokus statt und will Mitarbeitern in mittleren Führungspositionen in sozialen Einrichtungen zu mehr Rollenklarheit und mehr Sicherheit in der Ausübung ihrer Rolle befähigen.

Damit zielt die Veranstaltung sowohl auf die Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen als auch auf die Erweiterung fachlicher und methodischer Handlungsmöglichkeiten. Führungskräfte bewältigen vielschichtige Aufgaben - sie steuern Arbeitsprozesse, Menschen und Organisationen, sie entwickeln zielorientierte Konzepte und Strategien, treffen Entscheidungen und führen Menschen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen. Um diesen vielfältigen Aufgaben gewachsen zu sein, benötigen Menschen mit Führungsverantwortung eine klare Orientierung in der Rolle, eine ausgeprägte Reflexionsfähigkeit, eine hohe Kommunikationsfähigkeit und eine gesunde work-life-balance. Die Teilnehmergebühr beträgt 250 Euro. Die Fortbildung ist als Bildungsurlaub zur beruflichen Bildung anerkannt.

Weitere Fragen können an das Jugendbildungswerk der Universitätsstadt Gießen, Ostanlage 25 a, 35390 Gießen, Telefon: 0641/ 306 2497, Telefax: 0641/ 306 2494 oder per E-Mail: jbw@giessen.de gerichtet werden. Informationen und Anmeldung im Internet unter www.jbw-giessen.de.