Rolltreppe am E-Klo rollt nur noch tagsüber

GIESSEN - Die Abwärts-Rolltreppe am E-Klo Richtung Seltersweg macht derzeit Anwohnern schwer zu schaffen: Aufgrund von verschlissenen Teilen in der Mechanik erzeugt die Treppe regelmäßig quietschende Geräusche, die auch nachts bei geschlossenen Fenstern zu hören sind. Laut Mitteilung der Stadt ergab eine Untersuchung des Kundenservice des Herstellers ThyssenKrupp, dass Stufenantriebsketten sowie die Handlauf-Antriebskette und Lager der Antriebswelle verschlissen und somit für die nervenden Geräusche verantwortlich sind. Die Reparatur ist beauftragt, sie kann allerdings erst im Juni ausgeführt werden, da entsprechende Ersatzteile beim Hersteller nicht auf Lager sind. Um den Anwohnern eine ruhige Nachtruhe zu ermöglichen, wird die Fahrtreppe bis zur Reparatur nur noch an Wochentagen am Tag in Betrieb sein, heißt es aus der Stadtverwaltung.