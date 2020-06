Rote Schienenbusse der Oberhessischen Eisenbahnfreunde in Gießen stehen still

Die Räder der roten OEF Schienenbusse stehen seit vielen Monaten still. (Foto: Jung)

GIESSEN - GIESSEN. Alle Räder stehen still bei den Oberhessischen Eisenbahnfreunden (OEF) und auf dem Vereinsgelände an der Lahnstraße herrscht Ruhe. Längst ist der Winterschlaf für die roten Schienenbusse beendet, die Verlängerung der Zwangspause hat bekanntlich andere Gründe. „Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sehen wir uns leider gezwungen, unsere Sonderfahrten bis auf Weiteres abzusagen“, teilen die OEF auf ihrer Internetseite mit. Auch das große Event des Vereins, die „Tage der offenen Tür“, die seit vielen Jahren traditionell an Pfingsten auf dem Gelände stattfanden, wo die roten Schienenbusse und weiteres Lok- und Zugmaterial abgestellt sind, fielen der aktuellen Situation zum Opfer.

Besucher kamen in den vergangenen Jahren an den Feiertagen, um sich die historischen Fahrzeuge wie Schienenbusse, einen Turmtriebwagen, den S-Bahntriebwagen 420 298, die Diesellok 216 221 und Kleinloks anzusehen. Auch Gastlokomotiven aus dem regulären Betrieb stehen auf den Gleisen und konnten angeschaut werden. Das alles war in diesem Jahr nicht möglich und ist bitter für die Vereinsmitglieder, die sich auch wegen der Beschränkungen auf der Fläche am Rand der Stadt nur eingeschränkt zum Schrauben, aber auch zum Klönen und Pläne schmieden treffen können, bedauert der 1. Vorsitzende Frank Trumpold.

Förderantrag eingereicht

Er hat für den eingetragenen Verein, der 1993 gegründet wurde und 1994 die ersten Sonderfahrten mit den roten Schienenbussen durchführte, einen Antrag zum Förderprogramm vom Land Hessen für Vereine eingereicht. Trumpold ist „guter Hoffnung“, dass bald Geld fließt. Die Prüfung, ob die OEF in den Genuss des Geldes kommen, sei noch nicht abgeschlossen, sagt er dieser Zeitung. „Wir gucken von Woche zu Woche, wie es weiter geht“, schaut der Hobby Eisenbahner zuversichtlich in die Zukunft. Laufende Verpflichtungen haben die Eisenbahnfreunde mit Zahlungen an die Bahn für das Gelände und die Betriebskosten dort. Für den Zugbetrieb indes muss kein Geld aufgewendet werden. Derzeit liegt das Vereinsleben ziemlich brach, wegen der Abstandsregeln sind verschiedene Arbeiten nicht möglich, das Lackieren steht beispielsweise an und muss noch warten. Das erste Gleis auf dem Gelände konnte vor der Corona Krise fertiggestellt werden, die weiteren Schienenstränge sind noch zu erneuern. Trumpold sagt: „Wir leisten einen Beitrag zum gemeinsamen Aufruf der Bundes- und Landesbehörden, alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen.“ Man habe sich daher dem Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, angeschlossen und übe daher Verzicht auf vieles. Vier feste Zusagen für Fahrten lagen dem Verein vor, wurden aber dann aus den bekannten Gründen abgesagt. Ob sich diese Aufträge wiederholen, weiß der Vorsitzende noch nicht, jedenfalls sind den OEF erhebliche Gelder entgangen, die sie gut hätten gebrauchen können.

Einziger Posten bei den Einnahmen sind derzeit nur die Vereinsbeiträge, die Geld in die Kasse bringen. „Sobald es die Situation zulässt, nehmen wir unseren Fahrbetrieb wie geplant auf“, blickt Frank Trumpold nach vorne. Nachdem die roten Kultgefährte die vergangenen Monate nicht starten durften, hoffen Verantwortlichen auf die verbleibenden Monate dieses Jahres.

Alles bereit für November

Am 8. August war die traditionelle Fahrt zu „Rhein in Flammen“ vorgesehen, doch das dürfte sich aufgrund der Beschränkungen für Feste dieser Größenordnung bis zum 31. August erledigen. Für November sind die alten roten Schienenfahrzeuge für den Ausflug zur Allerheiligenkirmes nach Soest bereit. Und alle wünschen sich, auch wieder zu den Weihnachtsmärkten nach Frankfurt und Erfurt über die Gleise fahren zu können. Im Mai kommenden Jahres steht die Reise nach Erfurt zur Bundesgartenschau auf dem Programm. „Wir hoffen, dass wir diese Krise gemeinsam bewältigen und wünschen Ihnen alles Gute – vor allem aber Gesundheit“, grüßt der Verein seine Mitglieder, Freunde und Kunden von seiner Internetseite und ist optimistisch, dass die Normalität auch bei ihm einkehrt.