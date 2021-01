Roth Energie Gießen übernimmt Mineralölhandel in Osthessen

Jetzt teilen:

GIESSEN/EITERFELD - Der in Gießen ansässige Energieanbieter Adolf Roth GmbH & Co. KG übernimmt den Mineralölhandel des Baustoffmarktes Busold e.K. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte Ende Dezember. Als Grund für die Kaufentscheidung nennt Geschäftsführerin Christiane Roth, "dass sie mit dem Standort in Eiterfeld und den langfristigen Kundenbeziehungen der Firma Busold ihre Marktposition in der Branche auch in Osthessen weiter festigen und ausbauen möchte", heißt es in einer Pressemitteilung der Nachfolgekontor GmbH, die die Transaktion begleitet hat. Alle Mitarbeiter im Bereich Mineralölhandel gehen ebenfalls zur Adolf Roth GmbH & Co. KG über. Die langfristige Sicherung der Arbeitsplätze bei einem regional verwurzelten Familienunternehmen sieht Verkäufer Josef Busold als besonders positiv für die Nachfolgelösung. Am Ende des Prozesses sei es ihm eine Herzensangelegenheit, seinen Kunden für die jahrelange Treue zu danken. Mit dem Verkauf ist er sich aber sicher, seinen Kundenstamm "in gute Hände" zu geben.

Auch die alleinige geschäftsführende Gesellschafterin der Adolf Roth GmbH & Co. KG, Christiane Roth, ist mit dem Kauf mehr als zufrieden. Sie spricht von einem "sehr konstruktiven und harmonischen Verhandlungsverlauf". Der respektvolle und verbindliche Umgang habe dieses Projekt getragen. Die Transaktion wurde vom M&A-Beratungshaus Nachfolgekontor GmbH in allen Phasen begleitet und koordiniert.