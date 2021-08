RP Gießen erteilt Typengenehmigung für "Häuser von der Stange"

Wohnraum ist gefragt. Typengenehmigungen sollen dazu beitragen, den Bau von vorgefertigten Häusern zu beschleunigen. Foto: RP Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Wohnraum ist gefragt - egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Die Hessische Landesregierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Hessische Bauordnung sieht bereits vereinfachte Verfahren oder sogar die Freistellung von Genehmigungen vor. Jetzt ist ein weiterer Baustein hinzugekommen: die Typengenehmigung. "Seit 1. Juni ist das Regierungspräsidium Gießen landesweit zuständig, wenn es um die Erteilung von Typengenehmigungen geht", berichtet Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich. Diese können für vorgefertigte Häuser und sonstige Baueinheiten "von der Stange" beantragt werden, wie aus der Pressemitteilung der Behörde hervorgeht. Das macht in der Regel der Hersteller oder ein Projektierer. "Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Einmal genehmigt, spart es im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Zeit und Kosten", so Ullrich.

Die Änderung der Hessischen Bauordnung - genauer gesagt die Ergänzung um Paragraf 77a - wurde bereits vergangenes Jahr beschlossen und trat am 1. Juni 2021 in Kraft. Typengenehmigungen können für Baueinheiten erteilt werden, die in unterschiedlicher Ausführung, aber nach einem bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen. Für solche typisierten Gebäude sowie modulare oder serielle Bauweisen vereinfacht eine Typengenehmigung das Baugenehmigungsverfahren erheblich. Einer Baugenehmigung bedarf es weiterhin. Allerdings müssen die Vorgaben für die typengenehmigte Bauweise im Rahmen des konkreten Baugenehmigungsverfahrens nicht mehr geprüft werden. Dabei geht es beispielsweise um Themen wie Brandschutz oder Wärmeschutz. Typengenehmigungen gibt es auch für sonstige vorgefertigte Baueinheiten, Varianten sind jeweils möglich. Die können direkt mit geprüft und genehmigt werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich unter anderem nach der Größe des Gebäudes.