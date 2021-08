RP Gießen: Meldepflicht für Geräte zur kosmetischen Anwendung

Müssen angemeldet werden: Geräte mit nichtionisierender Strahlung kommen zum Beispiel in Fitnessstudios zum Einsatz. Sie sollen dazu beitragen, Fettpolster ab- und Muskeln aufzubauen. Foto: RP Gießen

GIESSEN - Gießen (red). Haarentfernung mittels Laser, elektrische Muskelstimulation als Möglichkeit, Fettpolster ab- und Muskeln aufzubauen - im kosmetischen und nichtmedizinischen Bereich ist heutzutage vieles möglich, um das Wohlbefinden zu steigern. Dabei kommen Anlagen und Geräte mit nichtionisierender Strahlung zum Einsatz. Die bringen allerdings auch Gefahren mit sich, können etwa für Verbrennungen oder Muskelschädigungen sorgen.

"Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass die eingesetzten Geräte in Ordnung und die Mitarbeiter, die sie bedienen, qualifiziert sind", betont der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich in einer Pressemitteilung seiner Behörde. Deswegen besteht für derartige Geräte, wenn sie gewerblich angewendet werden und bestimmte, gesetzlich geregelte Voraussetzungen erfüllen, seit dem 31. Dezember 2020 eine Meldepflicht.

Betroffen von den Regelungen sind unter anderem Ultraschall- und Lasergeräte, intensive Lichtquellen wie IPL-Geräte zur dauerhaften Haarentfernung, Hochfrequenz-, Niederfrequenz-, Gleichstrom- und Magnetfeldgeräte. Sie werden in Kosmetik- und Fitnessstudios oder auch in Nagelstudios eingesetzt. Der Betreiber hat der zuständigen Behörde - in den fünf mittelhessischen Landkreisen das Regierungspräsidium Gießen - den Betrieb der Anlage spätestens zwei Wochen vor Inbetriebnahme anzuzeigen. Geräte, die schon genutzt werden, müssen nachgemeldet werden.

Grundlage ist die bundesweit gültige "Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen" (NiSV). Sie ist Ende vergangenen Jahres in Kraft getreten. "Ihr Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbraucher vor den schädlichen Wirkungen dieser Strahlung besser zu schützen", fasst RP-Mitarbeiter Rainer Thielmann vom Arbeitsschutzdezernat in Hadamar zusammen.

Das Regierungspräsidium Gießen überwacht als zuständige Behörde die Einhaltung der Vorschriften in Mittelhessen. "Wir stellen beispielsweise sicher, dass die genutzten Geräte in Deutschland zugelassen sind und keine unverhältnismäßig hohe Strahlung absondern", erklärt der Experte. "Wir können uns außerdem nachweisen lassen, ob die Anforderungen an den Betrieb der Anlagen und Geräte sowie die Anforderungen an die Dokumentation der Anwendungen und der Aufklärungsgespräche erfüllt sind."

In der Vergangenheit durften die Anwendungen von jeder Person durchgeführt werden. Das hat sich mit dem neuen Gesetz geändert. Wer die Geräte bedient, muss erfolgreich an einer geeigneten Schulung, Aus- oder Weiterbildung teilgenommen haben. Je höher das Gefährdungspotenzial, desto höher die Anforderungen an die Qualifikation der Person, die sie anwendet. Rainer Thielmann führt in dem Schreiben weiter aus, dass die Fachkunde ab dem 31. Dezember 2021 auch nachgewiesen werden muss. Geplant ist allerdings, diese Frist bis Ende 2022 zu verlängern, da geeignete Schulungen Corona-bedingt derzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden können

Wichtig zu wissen ist außerdem, dass bestimmte Anwendungen seit 31. Dezember 2020 nur noch von Ärztinnen und Ärzten mit entsprechender ärztlicher Weiterbildung durchgeführt werden dürfen. Auch das regelt die Verordnung. Dazu zählen beispielsweise das Entfernen von Tätowierungen oder Permanent-Makeup, die Behandlung von Gefäßveränderungen oder pigmentierten Hautveränderungen.

Weitere Informationen zu dem Thema gibt es auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Gießen https://rp-giessen.hessen.de. Hier steht für die Meldung von entsprechenden Geräten auch ein Online-Anzeigeverfahren zur Verfügung. Ansprechpartner sind unter den Telefonnummern 0641/303-0 (Kreise Gießen und Marburg-Biedenkopf und Vogelsbergkreis) und 0641/303-8600 (Kreis Limburg-Weilburg und Lahn-Dill-Kreis) erreichbar.