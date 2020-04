RP Gießen: Meldepflicht für persönliche Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel

Symbolfoto: dpa

Giessen (red). Die Hessische Landesregierung hat Anfang April eine Meldepflicht für Bestände von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA), Medizinprodukten und Flüssigkeiten zur Desinfektion eingeführt. Sie gilt ab sofort für Einrichtungen und Privatpersonen aller denkbaren Branchen und Wirtschaftszweige, die diese Produkte herstellen, für die Weitergabe an andere oder zur eigenen Verwendung bevorraten oder mit ihnen Handel treiben, teilt das Regierungspräsidium Gießen in einer Presseerklärung mit. Ausgenommen sind nur Behörden und Dienststellen des Landes Hessen. Anknüpfungspunkt für die Meldepflicht sei allein der Besitz der genannten Produkte in bestimmten Mengen. Allerdings gebe es Mengenschwellen, unterhalb denen keine Meldepflicht bestehe.

Betroffen von der Meldepflicht sind wiederum Bestände von mehr als 1000 Stück Einweg- und Mehrweggesichtsmasken der Klassen FFP2 und FFP3 sowie chirurgischer Mundnasenschutz und Operationsmasken, 300 Stück Schutzkittel, 10 000 Stück Einmalhandschuhe und Untersuchungshandschuhe, 1000 Liter Flüssigkeiten zur Desinfektion mit nachgewiesener, mindestens begrenzt viruzider Wirkung.

Änderungen der Bestände seien jeweils bis freitags mitzuteilen. Um eine jederzeitige Erreichbarkeit zu gewährleisten, müssen die Meldungen neben Name und Anschrift der meldenden Einrichtung oder Privatperson sowie Ansprechpersonen mit Kontaktdaten folgende Informationen enthalten:

Bestand, aufgeschlüsselt nach a) Produktnamen, Produktbezeichnung und Hersteller, b) Menge und c) soweit aus dem Aufdruck der Verpackung oder den dem Produkt beigefügten Unterlagen ersichtlich der einer Bereitstellung auf dem Markt zugrunde liegenden Rechtsnorm und Produktkategorie, dem der Fertigung des Produkts zugrunde liegenden technischen Standard, dem Verfallsdatum oder Verfallszeit mit Herstelldatum.