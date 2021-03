RP Gießen spendet über 10 000 Euro an Kinder-Palliativteam

Große Freude bei der Übergabe: RP Christoph Ullrich mit Beate Volbrecht und Holger Hauch. Foto: RP Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Corona konnte die Beschäftigten vom Regierungspräsidium Gießen nicht ausbremsen, im Gegenteil. Zwar musste das Glühweinfest, zu dem Dr. Christoph Ullrich kurz vor Heiligabend nachmittags einlädt, diesmal ausfallen. Dabei wird normalerweise auch für das Kinder-Palliativ-Team Mittelhessen des UKGM Gießen-Marburg gesammelt, für das sich der Regierungspräsident als Schirmherr engagiert. Gesammelt wurde trotzdem. RP-Beschäftigte Doris Klinder setzte sich für die gute Sache ein und übergab vor Weihnachten bereits einen Scheck in Höhe von 2430 Euro an Teamleiter Dr. Holger Hauch. Viele Kolleginnen und Kollegen hatten weitere Spenden direkt auf das Konto überwiesen. Nach einem endgültigen Kassensturz gab es eine große Überraschung und nun eine weitere Scheckübergabe: Die RP-Belegschaft hat insgesamt 10 755 Euro zur Unterstützung schwer kranker Kinder und Jugendlicher in Mittelhessen gespendet, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

"Das ist fantastisch, was durch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier zusammengekommen ist", freut sich Dr. Holger Hauch bei der Spendenübergabe im kleinen Kreis mit RP Dr. Christoph Ullrich und der Kinderkrankenschwester und pflegerischen Leiterin des Teams, Beate Volbrecht. Erstmals haben sich in diesem Jahr auch externe Dienstleister beteiligt, die rund um die Erstaufnahmeeinrichtung Hessen tätig sind, für das das RP Gießen zuständig ist. Die Summe soll verwendet werden, um die Versorgung der schwer erkrankten Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Etwa 20 000 junge Patienten leben in Deutschland mit lebensverkürzenden Erkrankungen, bei denen es keine realistische Chance auf Heilung gibt. "Gerade in einer ohnehin schwierigen und manchmal eben auch ausweglosen medizinischen Situation möchten die meisten Kinder und Jugendlichen am liebsten in ihrer gewohnten Umgebung sein", sagt Dr. Hauch. Sie brauchen ihre Eltern um sich, Bruder oder Schwester, Kuscheltiere, Katze, Hund oder Meerschweinchen - ihr Zuhause eben: all das sorge dafür, dass sich junge Patienten geborgen fühlen können.

"Wir verstehen uns als Lebensbegleitung bis zum Schluss", erklärt Dr. Hauch. Dahinter steht der Ansatz der spezialisierten ambulanten palliativen Versorgung, kurz SAPV genannt, der sich erst seit wenigen Jahren für junge Menschen etabliert hat. Durch das Kinder-Palliativteam Mittelhessen können sie Zuhause leben und die medizinische und pflegerische Versorgung kommt zu ihnen.

Das Team Mittelhessen ist am Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin am UKGM angesiedelt, ist rund um die Uhr erreichbar und besteht aus 2,5 Arztstellen und fünf Kinderkrankenschwestern. Unterstützt wird es vom Förderverein Palliativ Pro.

Schirmherr Ullrich war selbst überrascht von der Höhe der Spendensumme und betonte bei der Übergabe, es mache ihn sehr stolz, dass sich der Spenderwille so weitreichend bei den Kolleginnen und Kollegen im Regierungspräsidium verbreitet habe.