RP Gießen: Täglich sterben 6000 Menschen durch Arbeitsunfall

HINTERGRUND

EU-weit gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Unfall-Inzidenzraten der Mitgliedsstaaten – insbesondere bei den tödlichen Arbeitsunfällen. Durchschnittlich wurden 1,8 tödliche Arbeitsunfälle pro 100 000 Beschäftigte EU-weit registriert. In Großbritannien, Schweden und den Niederlanden lag sie unter einem Wert 1. In Portugal, Bulgarien und Litauen waren es mehr als 3,5 pro 100 000 Beschäftigte. Die höchste Rate mit 5,56 war in Rumänien zu finden. Deutschland liegt mit einer Rate von 1,4 im unteren Mittelfeld. Rund 90 Prozent der tödlichen Arbeitsunfälle werden durch fünf Unfalltypen verursacht: Unfälle mit Fahrzeugen, Störungsbeseitigung, Wartung, Reparatur und Reinigung von Maschinen und Anlagen, Absturz von Leitern und hochgelegenen Arbeitsplätzen.







Insgesamt 949 309 Arbeitsunfälle wurden im Jahr 2018 bundesweit registriert. Damit hält sich die Zahl in den letzten fünf Jahren auf einem stabilen Niveau. Sie liegt bei etwa 25 Unfällen je 1000 vollbeschäftigter Personen im produzierenden Gewerbe beziehungsweise der Dienstleistungsbranche. Es gibt jedoch große Unterschied in Hinblick auf einzelne Berufsgruppen. Das höchste Risiko tragen Beschäftigte in Bauberufen wie Maurer, Zimmerleute oder Steinmetze. Die Unfallrate lag hier bei 63 pro 1000 Vollarbeitern. Ebenfalls hohes Gefährdungspotential weisen die Land- und Forstwirtschaft mit einem Wert von 60 sowie der Bereich Verkehr und Logistik mit 46 auf.