RP Gießen überwacht 2040 Röntgengeräte

GIESSEN - Der Einsatz von Röntgengeräten ist in den Bereichen Medizin, Forschung und Technik gang und gäbe. Egal, ob sie in Krankenhäusern, beim Orthopäden, in Unternehmen oder in der Zahnarztpraxis genutzt werden: "Sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Patientinnen und Patienten müssen jederzeit ausreichend vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung geschützt sein. Hier kommen wir als Regierungspräsidium ins Spiel", sagt der Gießener Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich. Seine Behörde hat laut der Pressemitteilung ein Auge darauf, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten und Grenzwerte nicht überschritten werden. In den fünf mittelhessischen Landkreisen gibt es derzeit ganze 2040 Röntgengeräte, die überwacht werden.

Die Überwachung des Röntgenstrahlenschutzes ist beim RP Sache des Arbeitsschutz-Dezernats. "Unsere Aufgabe ist es, die Strahlenbelastung für Beschäftigte, medizinisches Personal, Patienten und Öffentlichkeit so gering wie möglich zu halten", erläutert Dezernatsleiterin Karin Zimmer. Wer ein Röntgengerät betreiben möchte, benötigt zunächst einmal eine Genehmigung vom Regierungspräsidium beziehungsweise muss das Gerät anzeigen. Die Behörde stellt fachliche Anforderungen an die Strahlenschutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauftragten. Neben gesetzlichen Bestimmungen müssen auch die technischen und baulichen Voraussetzungen zum Betrieb der Röntgeneinrichtungen erfüllt sein. Gegebenenfalls gibt es bei einer Genehmigung spezielle Auflagen. Auf deren Einhaltung achten die RP-Mitarbeiter ebenfalls. Wird ein Gerät stillgelegt, muss das der Behörde angezeigt werden.

Von Zeit zu Zeit gibt es angemeldete, aber auch unangemeldete Vor-Ort-Prüfungen. Dabei wird beispielsweise geprüft, ob die Fachkunde der Anwender vorhanden ist. Dieses Wissen wird durch entsprechende Kurse und den Nachweis der praktischen Berufserfahrung erlangt. Überprüft wird, ob die Röntgengeräte angezeigt oder genehmigt wurden, ob die regelmäßigen Sachverständigenprüfungen durchgeführt wurden und ob die Strahlenschutzkleidung zur Verfügung gestellt und bei der Anwendung getragen wird. Kontrolliert wird auch die Bildqualität der Röntgenaufnahme und ob die Anwender sogenannte Personendosimeter tragen.

Sollte etwas nicht in Ordnung sein, ist die Überwachungsbehörde befugt, den Betrieb des Röntgengerätes zu untersagen. "In der Regel sind die Mängel aber nicht gravierend und können entweder sofort oder innerhalb einer gewissen Frist abgestellt werden", berichtet Karin Zimmer. In den vergangenen Jahren seien die Mängel an den Röntgengeräten allerdings sehr stark zurückgegangen, da es sich meist um neue Geräte handelt, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.