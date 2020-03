RP: Schwangere am Arbeitsplatz schützen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Gerade für Schwangere ist der aktuelle gesellschaftliche Ausnahmezustand auch ein ganz persönlicher. Viele bleiben bereits zu Hause, einige sind jedoch nach wie vor im Beruf tätig. Als zuständige Arbeitsschutzbehörde in Mittelhessen gibt das Regierungspräsidium (RP) Arbeitgebern einige Empfehlungen zur Beschäftigung werdender Mütter an die Hand. "Besonders hoch ist das Infektionsrisiko bei Tätigkeiten mit wechselnden Kontakten", sagt Karin Zimmer vom Arbeitsschutz beim RP. "Einen Corona-Erkrankung- oder Verdachtsfall kann man einem Kunden nicht direkt ansehen, auch dem Betroffenen selbst ist das oft gar nicht bewusst." Schwangere sollten daher Tätigkeiten mit direktem Publikums- oder Kundenverkehr nicht mehr ausüben. Dazu zählt mitunter der Verkauf in Apotheken, im Einzelhandel oder auch an Tankstellen. Der Arbeit im Außendienst wie im Personentransport, im Handwerk oder bei Lieferdiensten sollte ebenfalls nicht weiter nachgegangen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Allgemein gilt: Je stärker sich die Infektion ausbreitet, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter Besuchern oder Kunden infizierte Personen sind", so Zimmer.

Aber auch im Gesundheitswesen gibt es Tätigkeiten, die Schwangere vermeiden sollten. "Das geht schon los in der Zahnarzt- oder Arztpraxis und im Krankenhaus. Auf den direkten Kontakt mit den Patienten oder Besuchern ist zu verzichten. Dabei ist es egal, ob der Kontakt im Behandlungszimmer oder am Empfang entsteht", erläutert Zimmer. In allen Branchen sei Folgendes zu berücksichtigen: "Liegt der Verdacht des Kontaktes der Schwangeren mit einer Corona-infizierten Person oder sogar ein Erkrankungsfall vor, greift ein Beschäftigungsverbot bis zum 14. Tag nach dem Kontakt." Unabhängig von der aktuellen Corona-Situation gelte weiterhin, dass Arbeitgeber gemäß Mutterschutzgesetz für schwangere oder stillende Mitarbeiterinnen eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen von sich aus und in eigener Verantwortung treffen müssen.