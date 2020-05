RP Ullrich appelliert: "Kaufen Sie lokal"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (red). Regierungspräsident Dr. Christoph UIlrich ruft dazu auf, in Corona-Zeiten zum Muttertag besonders das regionale Gewerbe zu unterstützen. "Am Sonntag sagen wieder viele von uns ihren Müttern ,Danke!' und bringen dies auch mit einem kleinen Geschenk zum Ausdruck", sagt er in einer Pressemitteilung. Dabei gelte es in diesem Jahr mehr denn je an diejenigen zu denken, die in Mittelhessen mit hohem eigenem unternehmerischen Risiko die Menschen vor Ort versorgten. "Kaufen Sie lokal", lautet deshalb der Appell von Ullrich, der mit gutem Beispiel vorangeht und den Blumenstrauß für seine Mutter auf dem Wochenmarkt kauft.

Die Corona-Pandemie habe die heimischen Märkte unter einen bislang unbekannten Druck gesetzt. "Hier können wir Mittelhessen ein deutliches Zeichen setzen - nicht nur zum Muttertag." Es gibt viele Ideen, den Einzelhandel zu unterstützen. "Wie wäre es etwa mit einem guten Buch aus der Buchhandlung oder einer Kleinigkeit aus dem Geschenkeladen vor Ort?", so Ullrich. Eine Alternative könnte auch ein Gutschein von dem Lieblingsrestaurant sein. "Laden Sie Ihre Mutter zum Essen ein und holen Sie das Familienereignis später einfach nach, wenn die Restaurants wieder geöffnet sind."