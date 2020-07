RP verteilt eine Milliarde Euro Überbrückungshilfe

Jetzt teilen:

Gießen (red). 1.000.000.000. Eine Zahl, die erstmal unvorstellbar wirkt. Besonders dann, wenn auf die Zahl mit den neun Nullen noch das Wort "Euro" folgt. Es ist Geld, über das sich Gießens Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich besonders freut, denn das Geld ist als Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen gedacht, die die Corona-Krise hart getroffen hat. "Das ist wichtig für die Wirtschaft in Hessen", betont Regierungspräsident Ullrich. Seine Behörde ist dafür verantwortlich, wenn es nun darum geht, schnell und so unbürokratisch wie möglich zu helfen und das Geld zu verteilen:

Die Corona-Überbrückungshilfe ist ein Bundesprogramm. Die Länder sind für die Antragsbearbeitung und die Auszahlung zuständig. Anders als bei der Soforthilfe, die beim Regierungspräsidium Kassel beantragt und zwischen März und Mai ausgezahlt wurde, müssen sich Unternehmer diesmal an ein Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer- oder Buchprüferbüro wenden. Dort werden die Voraussetzungen und Unterlagen geprüft. Anschließend wird der Antrag über eine bundesweit einheitliche Software online eingereicht. Die Prüfung der Anträge übernimmt in Hessen das Regierungspräsidium in Gießen. "Wir unterstützen gerne und sind hierfür sehr gut aufgestellt", betont Ullrich. Alle Informationen gibt es im Internet unter www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.