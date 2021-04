Rückendeckung für Feuerwehren

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Gießener Landtagsabgeordnete Frank-Tilo Becher (SPD) teilt den Unmut des Kreisfeuerwehrverbandes und seine Forderung nach schnelleren Impfungen gegen Covid-19 für die Feuerwehrleute. Mit diesem Anliegen sind die heimischen Feuerwehrangehörigen in einem offenen Brief an Innenminister Beuth herangetreten und haben fehlende Wertschätzung durch die Landesregierung beklagt. Unterstützung in ihrem Anliegen erhalten die Einsatzkräfte der Feuerwehr auch vom Kreisverband der Jungen Union Gießen.

Unterstützung

Becher in einer Pressemitteilung: "Retter ohne Schutz ist ein beschämender Zustand. Die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln sind im Einsatzgeschehen nur schwer möglich, insbesondere, wenn es um die Hilfe für und Rettung von Menschen geht. Hier hat die Politik eine besondere Verantwortung für die Männer und Frauen in den Feuerwehren, die sich für unsere Sicherheit einsetzen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Feuerwehr hier nicht genau wie die anderen Rettungsdienste behandelt wird." Mit deutlichen Worten unterstützt Frank-Tilo Becher den Wunsch nach einer entsprechenden Korrektur bei der Impfpriorisierung. Weil hier dringend gehandelt werden müsse, habe die SPD-Fraktion heute einen entsprechenden Antrag im Hessischen Landtag eingebracht.

Auch der Forderung, Möglichkeiten zur praktischen Ausbildung in Kreislehrgängen wieder einzuräumen, schließt sich Becher an. "Es sind doch Vorschläge auf dem Tisch, in kleinen Gruppen, mit "Feuerwehrquarantäne", Testen und Masken dafür zu sorgen, dass der Ausbildungsstau nicht immer größer wird, ", zeigt der SPD-Landtagsabgeordnete sein Unverständnis über die aktuellen Regelungen. Bereits Anfang April hatte die SPD-Landtagsfraktion gefordert, auch die Ausbildung der freiwilligen Feuerwehr an der Landesfeuerwehrschule fortzuführen und damit die Ungleichbehandlung zu den Berufsfeuerwehren aufzuheben. "Die Feuerwehren übernehmen eine systemrelevante Rolle in unserer Gesellschaft und sollten dafür auch bei der Priorisierung der Verteilung von Impfdosen die verdiente Wertschätzung erhalten", betont der JU-Kreisvorsitzende Florian Vornlocher in einem Schreiben.

Wertschätzung

Es sei daher unverständlich, warum Einsatzkräfte von Feuerwehren nicht mit anderen systemrelevanten Berufsgruppen gleichgesetzt werden. Eine zusätzliche Gefahr bestehe zudem darin, dass einzelne Feuerwehren aufgrund von Ansteckungen untereinander und daraus folgenden Quarantänebestimmungen nicht in der Lage sind, Einsätze zu bestreiten. "Dies gilt es unbedingt zu verhindern", so Vornlocher. Die Junge Union Gießen unterstützt den Kreisfeuerwehrverband ebenfalls in seiner Forderung, die praktische Ausbildung im Grundlehrgang auf Kreisebene unter strengen Hygienekonzepten wieder aufnehmen zu dürfen. "Für die Zukunft sind möglichst viele gut ausgebildete Nachwuchseinsatzkräfte notwendig, um den bestmöglichen Schutz der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Zudem beweisen Feuerwehrleute in ihrem täglichen Tun, dass sie in der Lage sind, Gefahren einzuschätzen und sich entsprechend in ihrem Verhalten anzupassen", heißt es weiter. Vornlocher: "Vor allem in Krisenzeiten müssen die Hilfsorganisationen, insbesondere das ehrenamtliche Engagement, in unserer Gesellschaft größere Anerkennung erfahren. Eine Überarbeitung der aktuellen Impfreihenfolge und das Erlauben von Grundlehrgängen auf Kreisebene wäre dabei ein großer Schritt in die richtige Richtung."