Rücksicht auf Zugvögel

GIESSEN - Gießen (red). Zugvögel am Himmel - auch jetzt ist das Naturschauspiel wieder zu beobachten. Neben Kranichen sind auch Kiebitze, Störche oder Gänse wieder auf dem Weg in ihre angestammten Brutgebiete im Norden. "In Mittelhessen legen sie häufig eine Rast ein", sagt Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich. Besonders beliebt sind die Auen von Lahn, Wieseck, Ohm, Wetter und Horloff, die zum Teil als EU-Vogelschutzgebiete unter Schutz stehen.

Doch egal, ob dort oder woanders: Das Regierungspräsidium Gießen bittet Spaziergänger und Hundehalter um besondere Rücksicht auf die rastenden Tiere, die sich ungestört auf den kräftezehrenden Weiterflug vorbereiten können sollen.

"Abstand halten ist das A und O", betont Kerstin Roth, Schutzgebiets-Expertin der Behörde. Gerade weil in Zeiten von Corona viele Menschen in der Natur unterwegs sind, ist dieser Hinweis wichtiger denn je. "Hunde gehören auf jeden Fall an die Leine - auch auf abgelegenen Wegen."

Grundsätzlich gelte: Weder Menschen noch Tiere sollten sich den rastenden Vögeln nähern, da dies eine panische und kraftraubende Flucht auslösen kann. Und besonders Kraft brauchen die Tiere, um die vielen Kilometer vom Süden in den Norden zurückzulegen.

"Dieses Jahr waren die Zugvögel schon früh dran", berichtet die Expertin. Das führt sie auf zweierlei zurück: "Wer zuerst kommt, sichert sich die besten Brutgebiete." Sie vermutet aber auch, dass viele Tiere nicht mehr bis nach Afrika fliegen, sondern den Winter in Frankreich oder Spanien verbringen und ihr Rückweg daher nicht so weit ist.