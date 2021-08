Rudolf Mark feiert seinen 90. Geburtstag

Rudolf Mark

GIESSEN-KLEINLINDEN - (kg). Zu seinem 90. Geburtstag ließ es Rudolf Mark richtig krachen. Am vergangenen Donnerstag wurde er 90 Jahre alt, feierte zunächst im kleinen Kreis den runden Geburtstag. Doch es ging noch größer: Viele Gäste besuchten ihn bei der Feier, die an der Lahn im Restaurant „Au Lac“ stattfand. Unter den Gästen waren neben der Familie – zwei Töchter und eine Enkelin – Verwandte, treue Weggefährten, Freunde, Bekannte und Abordnungen von Vereinen, um zu gratulieren und alles Gute zu wünschen.

„Rudi“ kam in Allendorf/Ulm, heutiger Ortsteil von Greifenstein, zur Welt und wuchs bei einer Tante auf. Er besuchte in seinem Heimatort die Schule und begann danach eine Lehre als Feinmechaniker bei der Ernst Leitz GmbH in Wetzlar. Später absolvierte er einen „REFA“-Lehrgang und war dann als Zeitnehmer im Betrieb eingesetzt. 1957 heiratete er Ehefrau Ursula in Kleinlinden. Bei einem Sängerfest lernte er sie kennen. Das Paar wohnte zunächst in der Lützellindener Straße und dann in der Albert-Boßler-Straße. Der Neu-90er kündigte bei Leitz und hatte fortan seinen Arbeitsplatz in Krofdorf-Gleiberg bei der Firma Kollektra, ein Unternehmen, das zur Schunk-Gruppe gehörte. Mark übernahm die Funktion des Betriebsleiters der Werke in Krofdorf-Gleiberg und Neustadt an der Weinstraße, ihm wurde Prokura erteilt und er arbeitete bis zum Ruhestand im Jahr 1995. Ehefrau Ursula verstarb im Jahr 2009.

Rudolf Mark ist ein bekannter Linneser und beteiligte sich stark am gesellschaftlichen Leben. Es gibt kaum Vereine in seiner Wahlheimat, denen er nicht angehört. Beim Männergesangverein „Arion“ hatte er vorübergehend den Vorsitz inne, ist seit seiner Jugend dort aktiver Sänger gewesen. In älteren Jahren wechselte der Sozialdemokrat sogar den Ortsverein und zählte heute zu den Allendorfer Genossen. Dem Gleibergverein gehört er ebenso an wie der Kleinlindener Feuerwehr und dem TSV Kleinlinden. Sportlich war er in den umliegenden Ortschaften in jungen Jahren als Fußballtrainer unterwegs. Seit Januar 2021 lebt Rudolf Mark im Albert-Osswald-Haus der Arbeiterwohlfahrt. Und auch dort legt er nicht die Hände in den Schoß, wurde in den Heimbeirat gewählt. OB Dietlind Grabe-Bolz überbrachte die Grüße des Ministerpräsidenten und des Magistrats. Foto: Jung