Giessen (red). Wegen großer Nachfrage bei begrenzter Teilnehmerzahl wird die Radtour "Auf unbekannten Wegen rund um Gießen" am Sonntag, 21.Juni,wiederholt. Gefahren wird zum Großteil auf unbefestigten Wege, die Strecke beträgt etwa 45 Kilometer. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Ecke Ringallee/Eichgärtenallee (Schwanenteich). Einige Anmeldungen (mit Adresse und Telefonnummer) sind noch per E-mail möglich an G.Linhart@gmx.de.