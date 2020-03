6 min

Rundfahrt durch Gießen am späten Abend: Es ist so still und riecht ganz anders

Schon am Tag ist Gießen verwaist - was aber ist am späten Abend ohne Kneipen, ohne Restaurants, ohne Anlaufpunkte? Eine Rundfahrt zeigt: Es ist nicht nur still, sondern riecht ganz anders.

Von Rüdiger Dittrich