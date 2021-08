"Run'n'Roll for Help" in Gießen erneut in digitaler Auflage

Werben für den Stadtlauf: Anneke Heidmann (Aidshilfe Gießen), Tunay Aslan (Geschäftsführer Bioscientia), Tina Gorschlüter (Lebenshilfe Gießen) und Sabine Gross (Bioscientia). Foto: Kremer

GIESSEN - Der Gießener Stadtlauf "Run'n'Roll for Help" wird zum zweiten Mal in digitaler Form vom 22. August bis 19. September stattfinden. Bis zum 18. September können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen über die Website oder direkt bei der Lebenshilfe anmelden. Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer frei wählen, welche Strecke sie laufen, walken oder Nordicwalking.

Das Startgeld in Höhe von 15 Euro sowie alle anderen Erlöse werden an die Lebenshilfe, in Arbeitsplatzprojekte für Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung sowie an die Aidshilfe Gießen gespendet. 2019 konnten 21 000 Euro gesammelt werden, letztes Jahr waren es aufgrund der neuen Bedingungen des ersten virtuellen Laufs etwas mehr als 2000 Euro.

Die Strecke kann frei gewählt werden, wobei es auch zwei fünf und zehn Kilometer lange Vorschläge gibt, die von den ehrenamtlichen sportlichen Beratern des Laufs, Wendi Häusler und Mario Berger, konzipiert worden sind. Die markierten Strecken führen die Teilnehmer entweder durch die Innenstadt oder vorbei am Philosophikum. Um dem Lauf ein wenig Wettkampfatmosphäre zu geben, besteht auch die Möglichkeit, die eigenen Zeiten mit Fitness-Trackern zu ermitteln und zu veröffentlichen. Auch über Selfies, Videos oder kleine Geschichten über die eigenen Lauferfahrungen freut sich das Organisationsteams des Stadtlaufs, dazu wurden zwei Foto-Points am Alten Schloss und an der Klingelbachbrücke / Ecke Rathenaustraße angebracht.

Der Stadtlauf Gießen ist ein inklusives Angebot, eine Mindeststrecke, die gelaufen werden muss, gibt es aufgrund möglicher motorischer Einschränkungen von Teilnehmern deshalb nicht. "Es ist uns ein großes Anliegen, auch Menschen mit Behinderung mitzunehmen", betont Tina Gorschlüter von der Lebenshilfe Gießen.

Neben einer Verlosung von je sechs Gutscheinen über 50 Euro von Intersport Begro und Bauhaus sowie anderen kleinen Preisen gewinnt die größte Gruppe an Teilnehmern einen Pokal. Dabei sei es wichtig, dass die Gruppe nicht gemeinsam laufen muss, sondern auch auf die Corona-Abstandsregeln geachtet wird, erklärt Anneke Heidmann von der Aidshilfe Gießen. Besonders für die Betriebe, die sich seit langer Zeit im Homeoffice befinden, sei der Lauf aber auch eine Möglichkeit, etwas gemeinsam draußen zu unternehmen und dabei noch etwas Gutes zu tun. Der Lauf sei "eine schöne Sache in mehrfacher Hinsicht", freut sich auch Dr. Tunay Aslan, Geschäftsführer von Bioscientia, die auch dieses Jahr am Lauf teilnehmen. Insgesamt hoffe man, dass trotz erneuter Einschränkungen wieder viele Läuferinnen und Läufer zusammenkommen und durch den Gießener Stadtlauf wieder viele Spendengelder für den guten Zweck gesammelt werden können.