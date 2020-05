Saisonstart der Freibäder in Gießen weiterhin unklar

Dieser Anblick dürfte bei passionierten Schwimmern Sehnsüchte wecken: So präsentierte sich das Freibad Ringallee zum Saisonstart 2017. Archivfoto: Meina

Giessen (jmo). Dass sich der Frühling in diesem Jahr größtenteils zu Hause abspielen würde, konnte im Herbst 2019 natürlich niemand ahnen. "Wenn die Wetterprognosen passen, gehe ich davon aus, dass wir wieder zu einem vorgezogenen Zeitpunkt in die Freibadsaison starten", zeigte sich Uwe Volbrecht, Leiter der Bäderbetriebe bei den Stadtwerken Gießen (SWG), im September noch optimistisch. Die Open-Air-Becken in der Ringallee waren im vergangenen Jahr bereits am 28. April gefüllt und lockten - bei Nieselregen und dementsprechend kühlen Wassertemperaturen - erste hartgesottene Schwimmer an.

Und was ist jetzt? Der Frühling zeigt sich seit Wochen von seiner besten Seite, das Thermometer kratzte bereits einige Male an der 25-Grad-Marke. Doch die Drehkreuze zu den drei Gießener Freibädern müssen coronabedingt weiterhin geschlossen bleiben. Die Öffnung von Schwimmbädern, gegebenenfalls unter Auflagen, ist von der Hessischen Landesregierung auch im Zuge der neusten Lockerungsmaßnahmen nicht thematisiert worden. Ob die Freibad-Saison in Gießen 2020 nun wortwörtlich ins Wasser fällt, ist weiterhin unklar. "Konkret entschieden ist es noch nicht", teilt SWG-Sprecherin Ina Weller auf Anfrage dieser Zeitung mit. Derzeit werde im Kontakt mit Verbänden und anderen Kommunen "eine einheitliche Vorgehensweise" abgestimmt. Vor dem Hintergrund, dass der Betrieb öffentlicher Schwimmbäder derzeit per Verordnung verboten und auch Großveranstaltungen mit mehr als 100 Personen bis zum 31. August untersagt sind, "ist es für uns derzeit nicht wirklich vorstellbar, dass wir in absehbarer Zeit unsere Freibäder öffnen". Sollte sich daran etwas ändern, "geht das nicht ohne Sicherheitskonzept in Bezug auf Ansteckung. Das wird derzeit erarbeitet", so Weller. Hierzu gebe es bereits mehrere Ansätze. "Wir als verantwortungsvoller und für Versorgungssicherheit zuständiger Energieversorger leisten natürlich unseren Beitrag, damit die Ausbreitung weiterhin auf niedrigem Niveau bleibt."

Im vergangenen Sommer konnten die Gießener Freibäder an 141 Öffnungstagen insgesamt rund 147 000 Badegäste begrüßen, davon 113 600 in der Ringallee.