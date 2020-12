Samen-Hahn in Gießen auf der Zielgeraden

Die Baugenehmigung für das Gelände soll in Kürze ergehen. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Die Entwicklung des Samen-Hahn-Geländes an der Ecke Bahnhofstraße/Reichensand biegt auf die Zielgerade ein. Denn in der letzten Woche haben die Stadt und Karim Shobeiri einen städtebaulichen Vertrag unterschrieben. "Wir gehen davon aus, dass im Frühjahr 2021 der Spatenstich erfolgt. Die Bauphase könnte dann bis zu drei Jahre dauern", sagt Peter Neidel im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Baugenehmigung für das Areal, auf dem bis 2012 das Samen-Hahn-Gebäude stand, dürfte in Kürze ergehen, berichtet der Bürgermeister. "Wir sind auf einem guten Weg mit Herrn Shobeiri. Als Stadt haben wir schon Ansprüche gestellt, Herr Shobeiri hat sich sehr kooperativ gezeigt. Ich bin sehr froh, dass wir die Situation konstruktiv lösen konnten", so der zuständige Dezernent, der in dem Zusammenhang das Engagement von Kai Laumann an der Alten Post nochmals hervorhebt. "Auf dem Samen-Hahn-Gelände entstehen vier Gebäude und eine Tiefgarage", erläutert Neidel. Eines der Bauwerke ist eine Rekonstruktion des ehemals dort platzierten Hahn-Hauses, für das eine Gestaltungssatzung vorliegt. Im städtebaulichen Vertrag, der einen Zusammenhang mit Grundstücken Shobeiris an der Westanlage und Schanzenstraße herstellt, habe man unter anderem Dach- und Fassadenbegrünung sowie die Einrichtung von Fotovoltaikanlagen geregelt.

25 Prozent Gewerbe

"Darüber hinaus haben wir festgelegt, dass im Bereich Schanzenstraße zwölf Sozialwohnungen entstehen, entweder hinter dem Hotel von 'Faber & Schnepp' oder im 'Alt Gießen'", informiert der Bürgermeister. Weitere Regelungen des Vertrages betreffen den Mix der 60 geplanten Wohnungen: Neben Appartements sollen auch größere Flächen für Familien entstehen. Auch ist ein Anteil von 25 Prozent Gewerbeansiedlung festgelegt. Der Unionspolitiker verweist darauf, dass in dem Zusammenhang auch die Ringel'sche Villa "sehr schön" saniert wurde.