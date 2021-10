Sammlertreff und Tauschtag

Jetzt teilen:

GIESSEN-WIESECK - Der 73. Großtauschtag und Sammlertreff des Briefmarkensammlervereins Gießen findet morgen, 17. Oktober, im Bürgerhaus Wieseck von 9 bis 14 Uhr statt. Es ist Corona-bedingt der erste Tauschtag seit 2019 in der Region.

Unter dem Motto "Weck Deine Erinnerungen und lass Dich überraschen" gibt es von 9 bis 14 Uhr ein großes, vielseitiges Angebot an Briefmarken, historischen Ansichtskarten, Briefen und Münzen zum Tauschen und Kaufen. Am Großtauschtag bietet der Verein auch Tipps und Informationen zum Sammlungsaufbau in den verschiedenen Sammelgebieten an. Des Weiteren wird es Hilfestellung bei einer Schätzung oder Veräußerung einer eigenen oder geerbten Briefmarken- und Münzsammlung geben. Durch das große Angebot ist der Großtauschtag in Wieseck mittlerweile eine der bestbesuchten Veranstaltungen für Sammler in Mittelhessen geworden. Für alle jungen Besucher (Kinder und Jugendliche) gibt es eine Überraschung zum Mitnehmen. Die Veranstaltung findet unter 3-G-Regeln statt.