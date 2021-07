Sanierung der Johanneskirche in Gießen geht voran

Ein neues Projekt für den Förderverein der Johanneskirche: Die Sanierung des Treppenaufgangs zum Hauptportal, die von Pfarrer Matthias Weidenhagen, Gottfried Cramer und Klaus Busch vorgestellt wurde. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen (cz). Die Sanierung der Johanneskirche schreitet voran: Nach dem Innenraum wird nach und nach die Außenanlage renoviert. Bereits 2020 wurde ein barrierefreier Zugang erstellt. Nun stehen Veränderungen am Treppenaufgang zum Hauptportal an. Gottfried Cramer, Vorsitzender des Fördervereins: "Die Handläufe sind gerostet, in den Treppenstufen haben sich Risse gebildet und an manchen Stellen sprießt das Unkraut hervor. Auch aus Sicherheitsgründen ist eine Verbesserung notwendig." "Wir sind uns der Funktion der Johanneskirche als Citykirche für die Gießener Innenstadt sehr bewusst und wollen dieser Aufgabe gerne nachkommen", betonten Pfarrer Weidenhagen, Vorsitzender des Kirchenvorstands der Lukasgemeinde, und Klaus Busch, Vorsitzender der Kirchengemeinde der Johanneskirche. Daher stehe jetzt diese Sanierung an. Der optische Gesamteindruck soll erhalten bleiben. Bei dem Neubau des barrierefreien Aufgangs, der mit neuen Steinen errichtet wurde, wurden die alten Basaltsteine nicht entsorgt, sondern für weitere Maßnahmen eingelagert. Auf diese wird jetzt zurückgegriffen. Die Kosten belaufen sich auf rund 40 000 Euro. Die Kirchenvertreter gehen davon aus, dass man etwa 30 000 Euro über verschiedene Zuschüsse erhalten werde. Rund 10 000 Euro müssten über Spenden finanziert werden. Geplanter Start ist 2022. "Wir stehen in Verhandlungen über die entsprechenden Zuschüsse", sagte Cramer. Über den Spendeneingang und weitere Themen rund um die Johanneskirche informiert ab sofort der neue Internetauftritt. Mit viel Liebe zur Geschichte, zu Aktionen und Terminen wurde die Seite neu gestaltet. "Ein Blick darauf lohnt sich", versprach Cramer, Organisator der Aktion. Alle Infos unter https://foerderverein-johanneskirche.de.