Sanitärinnung Gießen freut sich über Nachwuchs

GIESSEN. Mit 73 Mitgliedsbetrieben - drei mehr als vor Jahresfrist - zählt die Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Gießen zu den größeren der 21 Handwerksinnungen, die unter dem Dach der Kreishandwerkerschaft Gießen zusammengefasst sind. Corona-bedingt fand die Innungsversammlung spät im Jahr, dennoch aber als Präsenzveranstaltung statt, die laut Obermeister Sascha Reitz, einer digitalen Versammlung vorzuziehen sei. Der unmittelbare Kontakt, das persönliche Treffen, natürlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Vorgaben, werde auch in Zukunft wichtig sein.

Die Corona-Pandemie ist für den Obermeister, für die Betriebe und auch darüber hinaus in fast allen Bereichen des Lebens, derzeit noch immer das beherrschende Thema. Die "neue Normalität" hätte aber erfreulicherweise "trotz neuer Herausforderungen im Detail im Ganzen gesehen bezogen auf das SHK-Gewerk kaum Auswirkungen" gezeigt. Dennoch ist sich Reitz sicher, würden die tatsächlichen Folgen der Pandemie erst später sichtbar werden. Er erkennt einen "coolen Schub" in Sachen Digitalisierung. Covid-19 habe digitale Treffen ebenso befördert wie schwerpunktmäßig die Arbeit im Home-Office. "Es hat sich viel getan und verändert und das wird sich auch nach Corona bemerkbar machen", so Reitz, der damit auch das "Positive im Negativen" erkennen wolle. Reitz ermunterte ebenso wie der Hauptgeschäftsführer der KH Gießen, Björn Hendrischke, die Innungsbetriebe, die Dienste des Digitalisierungs-Beauftragten der Handwerkskammer Wiesbaden in Anspruch zu nehmen. In Betrieben, in denen die Digitalisierung noch in den Kinderschuhen stecke, gelte es, mit ersten Schritten in die richtige Richtung zu gehen. "Die Digitalisierung ist ein Muss für die Zukunft", so Reitz und Hendrischke, der auch auf die im Übrigen gut frequentierte regelmäßige "Digi-Beratung" der KH Gießen im Zusammenwirken mit der Kammer hinwies.

Die mittlerweile für den Bereich der Stadtwerke Gießen (SWG) abgeschlossene Umstellung von L-Gas (Low) auf H-Gas (High) war Thema der Versammlung. Von September 2019 bis April 2020 sind laut Rüdiger Schwarz, Geschäftsführer der Mittelhessen Netz GmbH, kurz "MitN", im Geschäftsbereich der SWG 34 000 Gasheizanlagen umgestellt worden. Und zwar in einer reibungslosen Zusammenarbeit von "MitN" und den Betrieben der SHK-Innung Gießen (diese Zeitung berichtete). Für Gießen habe es sich als richtig, transparent, praktikabel und vor allem auch kostengünstig erwiesen, dass das "technische Projektmanagement" in Sachen Erdgasumstellung nicht extern an "Dritte" vergeben worden sei, wie es vielfach andernorts geschehe, sondern in eigener Regie mittels der SWG-Tochter Mittelhessen Netz umgesetzt wurde. Dies bestätigten alle Beteiligten "bis hin zu den Schornsteinfegern". "Eine funktionierende Kooperation zwischen Netzbetreiber und heimischen SHK-Innungsbetrieben ist also erwiesenermaßen möglich", lobte Schwarz das erfolgreiche Vorgehen als beispielhaft.

Zwei Messen sind laut Reitz für das heimische SHK-Gewerk wichtig: Auf lokaler und regionaler Ebene die Messe Chance, bei der es dem Handwerk Anfang des Jahres, vor Corona, gelungen sei, sich mit einem neuen Standkonzept zu präsentieren. Noch stehe der Termin 22. / 23. Januar 2021 im Kalender. Ob sie aber stattfinden könne, ist laut Reitz noch völlig unklar. Zum anderen steht aktuell die ISH Frankfurt, die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima, "auf der Kippe". Für den SHK-Landesfachverband Hessen, der seinen Sitz aus dem Schiffenberger Tal ins "Haus des Handwerks" in die Goethestraße verlegt hat, sei ein Wegfall der Messe alles andere als vorteilhaft. Reitz betonte die "immense Wichtigkeit dieser internationalen Messe, gerade auch für das heimische SHK-Handwerk.

Der Blick in die Zukunft bezüglich des Nachwuchses ist positiv: Derzeit werden an der Theodor-Litt-Schule innerhalb des dualen Ausbildungssystems 120 junge Menschen ausgebildet, davon 40, die kürzlich ihr erstes Lehrjahr begonnen haben.

