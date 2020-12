Sattelzug voller Drogen an Autobahn bei Gießen gestoppt

Am ersten Prozesstag wurde lediglich die Anklage verlesen. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Die Verlesung der Anklage langweilt den aus der JVA Frankfurt vorgeführten Untersuchungshäftling offenbar. "Er sagt, er kenne das alles schon", übersetzt eine Dolmetscherin, während der Verteidiger versucht, die Zwischenrufe seines Mandanten zu unterbinden. Am 9. Juni dieses Jahres war der 44-jährige Serbe mit einem Sattellastzug voller Umzugskartons auf hessischen Autobahnen unterwegs. In dem Anhänger soll er allerdings keine für einen Wohnortwechsel verpackten Habseligkeiten transportiert haben. Stattdessen befanden sich auf der Ladefläche fast 275 Kilogramm Marihuana sowie weitere Drogen, die zum "gewinnbringenden Weiterverkauf" an Kunden bestimmt waren, wie Staatsanwalt Eugen Schwegler ausführt. Der 44-Jährige muss sich daher wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor der 7. Großen Strafkammer des Gießener Landgerichts verantworten.

Die Handschellen klickten damals auf dem an der A 45 gelegenen Parkplatz "Pfaffenpfad" zwischen Gießener Südkreuz und Lützellinden. Offenbar war die Fahrtroute von der Polizei beobachtet worden. Laut Anklage hat der 44-Jährige seine Tour an dem Sommermorgen um kurz nach 7 Uhr in dem Örtchen Liederbach am Taunus gestartet. Gemeinsam mit zwei gesondert verfolgten Mittätern soll der Serbe dort zunächst sieben Umzugskisten Marihuana, 2000 Ecstasy-Tabletten sowie knapp 18 Gramm Kokain ausgeladen haben. Gut eine halbe Stunde später wechselten der Staatsanwaltschaft zufolge am selben Ort elf Kartons mit insgesamt 80 Kilogramm Marihuana den Besitzer. Danach soll sich der Angeklagte mit dem Lkw auf den Weg in Richtung Ruhrgebiet gemacht haben. Die Fahrt endete allerdings gegen 8.30 Uhr auf der sogenannten Sauerlandlinie kurz vor der Ausfahrt Lützellinden. Der Anhänger war bei der Festnahme des 44-Jährigen wohl noch immer gut gefüllt. "Weitere zwölf Kartons mit insgesamt 104 Kilogramm netto Marihuana konnten sichergestellt werden", so Schwegler.

Der in der Anklage festgehaltene Wirkstoffgehalt zwischen zwölf und 16 Prozent THC lässt den Serben dann noch einmal aufhorchen. Er wisse nicht, ob dies tatsächlich zutreffe, übersetzt die Dolmetscherin das Gemurmel. Insbesondere sei unklar, ob den Kunden diese Werte bekannt gewesen seien. Verteidiger Manuel Mayer verhindert sodann weitere Erklärungen seines Mandanten. Der Rechtsanwalt hat den Fall erst kurz vor Prozessbeginn übernommen, da der ursprüngliche Pflichtverteidiger wegen eines Trauerfalls kurzfristig verreisen musste. Da Mayer so die Vorbereitung fehlt, endet der erste Verhandlungstag bereits nach der Anklageverlesung. Zahlreiche Zeugen werden abgeladen und ihre Aussagen auf Fortsetzungstermine verschoben. Wie die Vorsitzende Richterin Dr. Kathrin Exler ankündigt, wird ein Urteil nun vermutlich erst im Januar fallen.