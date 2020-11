"Say no": Bus mit Botschaft in Gießen unterwegs

Klares Statement: Drei Monate fährt der Stadtbus mit dem Motiv. Foto: Czernek

GIESSEN - "Say no - sag nein zu Gewalt gegen Frauen": Klar und eindeutig ist die Aussage des Zonta-Clubs Deutschland zum Thema Gewalt an Frauen, dessen Gedenktag am 25. November weltweit begangen wurde. Der Zonta-Club Burg Staufenberg-Gießen geht in diesem Jahr sehr offensiv mit dem Thema um und platzierte eindeutige Informationsplakate auf einen Stadtbus, statt ein Gebäude gelb erstrahlen zu lassen.

Der Spruch allein erzeugt Aufmerksamkeit und verweist auf Hilfsangebote in Gießen: Zu sehen sind die Telefonnummern des autonomen Frauenhauses (0641/73343) , der "Oase" (Hilfen für Frauen in sozialen Notlagen, 0641/31033 ) und der Interventionsstelle für häusliche Gewalt des Sozialdienstes der katholischen Frauen (0641/2001750).

Mit einer Sonderfahrt für die Clubmitglieder sowie Verantwortlichen der Institutionen wurde der Bus offiziell seiner Bestimmung übergeben und das Problem der Gewalt an Frauen thematisiert. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz nahm diese erst Tour zum Anlass, dem Engagement der Zonta-Frauen zu danken. "Auf ihren Club ist immer Verlass, wenn es um den Kampf für Frauenrechte geht. Dies hier ist eine ganz hervorragende Aktion", lobte die OB. Friederike Stibane, Frauen- und Gleichberechtigungsbeauftragte der Stadt Gießen, begrüßte ebenfalls dieses niederschwellige Informationsangebot. "Durch Corona wird Frauen sehr viel zugemutet, da vieles auf die Schultern der Frauen und Mütter geladen wird. Es ist auffällig, dass jetzt wieder alte Verhaltensmuster neu aufleben," sagte sie.

Die Plätze im autonomen Frauenhaus seien immer voll belegt. So habe man hier keinen signifikanten Anstieg in der jüngsten Zeit verzeichnen können, erläuterte Serife Deniz und fügte hinzu, dass jedoch der Beratungsbedarf gestiegen sei. Zu den üblichen Gesprächsinhalten kämen jetzt noch häufig Fragen über die Pandemie hinzu. Nach telefonischer Anmeldung sei eine Einzelberatung immer möglich.

In der Oase, einer Hilfseinrichtung für Frauen in Not, stehen normalerweise zwei Betten für Notfallübernachtungen bereit. Aufgrund der aktuellen Hygieneverordnung gibt es zurzeit nur einen Platz. "Das erschwert nachts die Notfallsituation", sagte Christiane Salzmann. Allerdings habe sich in der jüngsten Zeit die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt sehr gut eingespielt.

"90 Prozent der Gewalt wird gegen Frauen verübt", erläuterte Kristina Berledt von der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Gießen. Die Einrichtung verzeichnete einen Beratungsbedarf, der in diesem Jahr im Juni und August doppelt so hoch war wie 2019.

Die Werbung "Zonta sagt Nein" ist für drei Monate an dem Bus zu sehen. Dieser wird täglich auf einer anderen Route eingesetzt, sodass die Botschaft möglichst viele Personen erreichen kann.