"Schäfers Backstuben" jetzt auch in Gießener Weststadt

Drive-in oder Sit-in: Geschäftsführer Maximilian Plum (links) und Verkaufsleiter Suat Öcalan flankieren eine Verkäuferin der neuen Backstube. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein Viertel Hektar groß ist die Fläche, auf die sich das Familienunternehmen "Schäfers Backstuben" mit Stammsitz in Biedenkopf am Eingangstor zur Weststadt repräsentativ breitgemacht hat. Vis-à-vis von "Denn's Lebensmittelmarkt" und dem ehemaligen Karstadt-Schnäppchencenter wurde eine 200 Quadratmeter große Filiale als Backstube mit Café eröffnet, die im Innenbereich 60 und draußen 70 Sitzplätze für hungrige Mäuler bietet.

Für 21 Pkw gibt es Stellplätze. Ganz Eilige könne den Drive-in nutzen. Das Gebäude kann mit dem Auto voll umfahren werden. Einfahrt ist von der Schlachthofstraße her. Ein Fußpfad in Richtung Lidl und Flohmarktgelände soll noch angelegt werden. Bei den von den Backfilialisten heiß umkämpften neuen Plätzen ist dieser Standort der vierte von Schäfers Backstuben in Gießen. Neben den Filialen in der Grünberger Straße, im Rewe-Center Schiffenberger Tal und in der Neustadt gehören dem Unternehmen aus dem Hinterland noch an die weitere 60 Filialen

Über 60 Filialen

Geschäftsführer Maximilian Plum und Verkaufsleiter Suat Öcalan stellten den neu eröffneten Café-Standort dem Anzeiger vor. Geöffnet ist montags bis samstags von 5.30 bis 19 Uhr, sonntags von 7 bis 18 Uhr. Das umfangreiche Frühstücksangebot mit Kaffee, Tee und weiteren Getränken umfasst neben einem vielfältigen Kuchensortiment auch Rührei, Omelett und frische Waffeln. Täglich werde bis 90 Minuten vor Ladenschluss frischgebacken, "damit jeder Kunde auch nach der Arbeit noch frische Backwaren bekommen kann", so der Geschäftsführer. Das Angebot zeichne sich "nicht durch Masse, sondern durch Vielfalt" aus.

Im Sortiment fänden sich je nach Saison 80 bis 100 verschiedene Produkte, davon allein 20 bis 25 Brotsorten. Als neuestes Brotprodukt sei anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Firma das Jubiläumsbrot "Chausee-Laib" im Angebot. Dieses bestehe aus Buchweizen, Ackerbohne, Dinkel und Emmer. Trotz der Größe der Firma werde großer Wert auf Produktqualität bei handwerklicher Fertigung gelegt. Slogan sei deshalb: "Gläserne Backstuben seien der Transparenz gegenüber den Kunden geschuldet". Alles stehe unter der Firmenvision: "Wir wollen in deiner Heimat sein." Beides wird mit großen Lettern an der Fassade verkündet.

Rundum wohlfühlen

"Die Kunden sollen sich rundum wohlfühlen", so das Credo. So sind unter den Sitzbänken auch Steckdosen installiert, um beispielsweise einen Laptop anzuschließen. Damit ist ausdrücklich auch längeres Verweilen erwünscht.