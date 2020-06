Schausteller Andreas Walldorf hat geheiratet

Die Hochzeit von Andreas Walldorf und Corinna Panz. Foto: Wißner

Giessen (ee). Wenn Corona und Narretei aufeinandertreffen, wie bei der standesamtlichen Trauung der beiden "Schlammbeiser" Andreas Walldorf und Corinna Panz in der Villa Leutert, dann fallen schon einmal ungewöhnliche Worte an so einem besonderen Tag. Standesbeamtin Wahl ließ es sich in ihrer Traurede nicht nehmen von "durchgeknallt und bekloppt" zu sprechen. Dabei hatte die Trauung schon äußerst humorvoll begonnen, denn auf die Frage, ob seit der Einreichung der Trauunterlagen noch was hinzugekommen sei, antwortete der Bräutigam, "ja, bei mir zwölf Kilogramm". Auch dies dürfte der Corona-Pandemie geschuldet sein, denn Gießens wohl bekanntester Schausteller kann seinem Beruf ja nicht nachgehen. Und auch die geplante Hochzeitsfeier mit 400 Gästen musste Corona-bedingt abgesagt werden, doch die Freunde von der Gießener Fassenachts-Vereinigung (GFV), deren Elferrat Walldorf seit nunmehr 18 Jahren angehört, hatten sich eine Überraschung einfallen lassen. Kaum war das erste Sektglas nach der Trauung geleert, da fuhr in der Ostanlage der GFV-Elferratswagen vor, um das Brautpaar abzuholen. Die Fahrt zur Wohnung in der Schützenstraße erwies sich als ein "Umzug in ganz neuer Form". In der Schützenstraße waren es dann die Elferratsmitglieder, die das Brautpaar mit einem Spalier empfingen und gratulierten.