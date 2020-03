Schiedsämter und Ortsgerichte in Stadt und Kreis Gießen geschlossen

Auch die Schiedsämter in der Stadt bleiben geschlossen. Foto: Jung

GIESSEN"Schlichten statt richten", lautet die Aufgabe der Schiedsämter kurz auf den Punkt gebracht. Auch in diesen schwierigen Tagen mag der eine oder andere Streit schwelen, der letztendlich den Gang zur Schiedsperson, die ehrenamtlich arbeitet, erfordert, bevor sich das Gericht mit der Angelegenheit beschäftigt. Derzeit sind aber auch die beiden Gießener Schiedspersonen und ihre Stellvertreter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen und sollen im Sinne des Eigenschutzes als auch zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung unmittelbare Kontakte vermeiden.

Der Präsident des Amtsgerichts Gießen, Meinrad Wösthoff, als Dienstaufsicht der Schiedspersonen und der Ortsgerichte, hat den Schiedsämtern mit einem Schreiben empfohlen, bis auf Weiteres Schlichtungsverhandlungen und die unmittelbare Aufnahme von Anträgen nach dem Schiedsamtsgesetz - also Dienstgeschäfte, die mit einer direkten Kontaktaufnahme verbunden wären - nur in Ausnahmefällen vorzunehmen. Das heißt: Eine besondere Dringlichkeit muss vorliegen.

Das Hessische Ministerium der Justiz hat in seinen Handlungsempfehlungen über den Zutritt zu Gerichten und Staatsanwaltschaften für die Dauer der Pandemie verfügt, dass der Zugang zu Gerichten und Staatsanwaltschaften für Personen, die keine Justizbediensteten und keine Prüflinge für das Erste oder Zweite Juristische Staatsexamen sind, auf ein absolut notwendiges Minimum beschränkt wird. Dies wurde den Schiedsämtern und Ortsgerichten übersandt. Der Vorsitzende der Bezirksvereinigung Gießen vom Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS), Bodo Winter, der auch Landesvorsitzender ist, hatte sich aufgrund zahlreicher Anfragen von Schiedspersonen im Bezirk an die Justizverwaltung gewandt und erhielt schnell die Zusage von den Amtsgerichten, sie würden die Schiedspersonen anschreiben und entsprechend informieren. Das ist jetzt geschehen. "Das Schiedsamt ist ein wesentlicher Teil der Rechtspflege", schreibt Winter den Schiedsämtern. Daher seien die Schiedspersonen zunächst einmal verpflichtet, sämtliche Anträge anzunehmen und zu bearbeiten. Die Annahme dieser Anträge sollte allerdings nicht mehr in persönlicher Vorsprache der Antragsteller, sondern per Mail, Fax oder schriftlich erfolgen. Winters Appell: "Dies sollten Sie auch so kommunizieren". Er spricht sich gegen Sprechstunden, wie hier und da üblich, aus.

Der Bezirksvorsitzende betont, die Verfahren vor dem Schiedsamt gehörten sicher nicht zu den unaufschiebbaren Verfahren, sodass auch möglicherweise erfolgende Beschwerden von Antragstellern keinen Erfolg haben werden. Die Regelungen gelten zunächst mindestens bis 20.April. Danach wird entschieden, wie es weitergehen soll. Abgesagt wurden vom Verband die Versammlung der Schiedsmänner und eine Fortbildung. Dr. Matthias Roth, Schiedsmann für den Bezirk Gießen, teilte auf Anfrage des Anzeigers mit, derzeit lägen bei ihm keine Verfahren vor. Auch das Schiedsamt Lützellinden meldet keine Anträge und laufende Verfahren. Betroffen von den Regelungen des Justizministeriums sind auch die Ortsgerichte. Hugo Görlach, Ortsgerichtsvorsteher in Lützellinden hat auch ein Schreiben vom Amtsgericht mit den Handlungsempfehlungen erhalten. Gebäudeschätzungen, wo auch Ortsgerichtsschöffen anwesend sind, finden derzeit keine statt. Wenn eine dringende Unterschriftsbeglaubigung erforderlich würde, könnte man mit entsprechenden Maßnahmen Kontakte vermeiden und sie erteilen, sagt Görlach auf Anfrage dieser Zeitung.