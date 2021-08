Schiffenberg-Galerie zeigt Arbeiten von Heiner Meyer

Porträts prominenter Personen, mit teils klar industriellem Charakter und einer kraftvollen Farbigkeit, sind ein Markenzeichen von Heiner Meyer. Foto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Halb Ferientrance, halb Pandemieschwäche - momentan ist die Kultur nicht ganz sicher, wohin sie sinken soll. Da kommt die neue Ausstellung in der Galerie auf dem Schiffenberg gerade recht. Dort sind jetzt aktuelle Arbeiten des Malers Heiner Meyer zu sehen, nicht wenige groß und mächtig, alle vor Kraft strotzend. Das Ganze ist sehenswert.

Wie kam es dazu? "Durch die lange Corona-Pause hatte ich viel, viel Zeit, um mir Gedanken zu machen, wie es jetzt weitergehen sollte, wenn es wieder weitergeht," sagt Galerist Rudolf Lotz, und fährt ganz realistisch fort: "Ich dachte mir, das ist der Moment: Ich bin der letzte selbstständige Galerist in der Stadt, ich gehe als Privatmann meiner Leidenschaft nach." Und die Lage?

"Es musste sich was ändern, denn die Situation, dass Menschen auf einem Spaziergang auf dem Schiffenberg hier in der Galerie reinschauen, wird wahrscheinlich zurückgehen. Ich musste zu neuen Möglichkeiten kommen, und da fiel mir ein, dass ich in den nächsten Jahren Bilder bekommen werde, die riesig groß sind. Wie kann ich die präsentieren, und nicht nur fünf, sechs. Ich möchte möglichst viel von diesen Künstlern zeigen, auch in ihrer Abwesenheit". Die Werke möchte Lotz fotografieren und dann an bestimmten Terminen auch auf einem großen Bildschirm zeigen. "Der Plan steht fest," sagt er. Das würde es ermöglichen, große Werke auch groß zu zeigen. Und Lotz hat noch mehr vor: Er will zu bestimmten Gelegenheiten Kunstwerke ganz groß an die Wand der Basilika projizieren, was ein heimischer Künstler bereits einmal durchgeführt hatte. Lotz rechnet mit dem Einsatz dieser Technik gegen Ende des Jahres, und zwar in der Galerie und gelegentlich auch draußen auf der Wand der Basilika. Einstweilen hat sich der Charakter der Galerie optisch deutlich gewandelt. Die meist großen bis großformatigen Arbeiten Heiner Meyers mit Motiven aus der Pop-Art - Ölbüchsen, Comicszenen, Botoxpackungen und Porträts prominenter Personen - mit teils klar industriellem Charakter und einer kraftvollen Farbigkeit, bringen einen merkbaren Hauch von Energie mit sich und bestimmen ganz selbstverständlich die Atmosphäre des Hauses neu.

Fotos Porträts prominenter Personen, mit teils klar industriellem Charakter und einer kraftvollen Farbigkeit, sind ein Markenzeichen von Heiner Meyer. Foto: Schultz Werke von Armin Mueller-Stahl ergänzen die Schau. Foto: Schultz 2

Es sind überwiegend Farbserigrafien, von denen einige erstmals in übermalter Fassung zu sehen sind. Etwa der "Shadow Shooter" (2017), der das bekannte Motiv der Comicfigur Lucky Luke des belgischen Zeichners Morris zeigt, der gerade schneller als sein eigener Schatten schießt. Meyer hat das Bild randvoll mit Comic- und anderen Zitaten gepackt: Micky Maus ist da, Linus lutscht am Daumen, die Worte "Caprifischer" sind zu sehen und eine Bowlingkugel mit der Nummer 8. Dazukommen noch zahlreiche Buchstabenelemente, die für diverse Markenzeichen stehen, nicht zuletzt wabert das "General Electric"-Markenzeichen wolkig aber unübersehbar im Hintergrund, und dann noch ein riesiges Pfund-Symbol. Ein typisches wildes Wuseln in der Warenwelt, gespickt mit Verweisen auf zahlreiche Themen und mit teils hermetischen Bezügen.

Auffallend, ja berührend, ist allerdings der Blick, der den Betrachter von der teils übermalten Audrey Hepburn (Farbserigrafie mit Übermalung) trifft. Insgesamt sind das Werke, die eine spürbare, etwas nervöse Energie aussenden. "Remember" mit den Comicfiguren "Schulz & Schultze" fällt da geradezu gemütlich aus, es wabert nur leise im Hintergrund. Meyer studierte 1977 bis 1983 freie Kunst an der HBK Braunschweig bei Prof. Karl Schulz und Prof. Malte Sartorius. Er erhielt als freier Künstler zahlreiche Stipendien und Preise und zeigte seine Werke in zahlreichen auch internationalen Ausstellungen, unter anderem auch in der neuen Gießener Kunsthalle. Er lebt und arbeitet in Bielefeld. Und um die Attraktivität der Schau noch ein bisschen mehr zu erhöhen, hat Galerist Lotz einige aktuelle Arbeiten Armin Mueller-Stahls dazugetan. Die sind zwar etwas abseits platziert, lohnen aber auf jeden Fall auch den zweiten Blick nach dem Hauptthema: man hat reichlich zu schauen.

Öffnungszeiten

Zu sehen bis auf Weiteres in der Galerie auf dem Schiffenberg. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 16 bis 18 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Telefon: 0162/9826365.