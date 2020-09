Schiffenberg in Gießen soll Begegnungsstätte werden

Aus den einstigen Hotelzimmern entsteht ein multifunktionaler Veranstaltungsraum. Astrid Eibelshäuser und Sadullah Güleç überzeugen sich vom Baufortschritt. Foto: SG Events & Medien

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (sgl). Die Stadthallen GmbH Gießen investiert weiter in die von ihr verwalteten Häuser. Nach der Neueröffnung der Gastronomie im Bürgerhaus Rödgen geht es auch auf dem Schiffenberg baulich voran: In den historischen Komturei- und Probstei-Gebäuden entstehen gleich zwei neue Nutzräume. Darüber hinaus wird die Gebäudetechnik erneuert. SHG-Geschäftsführer Sadullah Güleç und die Aufsichtsratsvorsitzende Astrid Eibelshäuser informierten sich vor Ort über die Fortschritte.

Insgesamt rund 700 000 Euro investiert die Stadthallen GmbH auf Gießens Hausberg. Rund eine halbe Million Euro von dem Geld, das aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) des Landes Hessen stammt, fließen dabei in die Erneuerung der Lüftungsanlage in dem Komplex, in dem die Gastronomie angesiedelt ist, sowie in technische Ausstattung. Vom restlichen Betrag - knapp 250 000 Euro - werden zwei neue Nutzräume in den Gebäudeteilen der ehemaligen Probstei und Kantorei hergerichtet, in denen sich die Gaststätte befindet, heißt es in einer Mitteilung.

So entstehe im ersten Obergeschoss der ehemaligen Komturei direkt über der Gaststätte durch die Zusammenlegung der bisherigen Hotelzimmer ein multifunktionaler Veranstaltungsraum für bis zu 50 Personen. Durch eine angegliederte eigene Sanitäranlage und eine eigene Servierküche werde dort ein autarker Bereich geschaffen, der für Feiern, Vorträge, Tagungen oder Vereinssitzungen verwendet werden könne. "Die vier Hotelzimmer waren allesamt in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand", erläutert Sadullah Güleç. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass mit dieser geringen Zimmeranzahl ohnehin kaum ein wirtschaftlicher Übernachtungsbetrieb auf dem Schiffenberg möglich sei - "nur vereinzelt bei Hochzeiten oder anderen Veranstaltungen wurden mal Zimmer gebucht". Daher habe man sich entschieden, die aus den 70er Jahren stammenden Zimmer umzuwandeln, um dem gestiegenen Bedarf für Versammlungen, Tagungen und Bewirtungen flexibler Rechnung zu tragen.

Während in der Komturei bereits erschlossene Fläche saniert und umgewandelt wird, wird im Probstei-Gebäude ein bisher als Lager gebrauchter Raum ebenfalls erschlossen und nutzbar gemacht: Analog zum Rittersaal über der Gaststätte entsteht dort ein weiterer Saal mit einer Kapazität für rund 80 Personen. Sadullah Güleç und Stadträtin Astrid Eibelshäuser sind sich einig: "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des Schiffenbergs als Begegnungsstätte für die Gießener und die Menschen aus dem Umland."

Für die Erschließung und Nutzung dieses ehemaligen Lagerraums muss an der Gebäuderückseite der ehemaligen Probstei in Richtung Wald zusätzlich eine neue Fluchttreppe gebaut werden. In einer weiteren Maßnahme wurde außerhalb der Klostermauern hinter der Basilika am Fahrweg eine begrünte Fläche mit Rasengittersteinen befestigt, die als Stellplatz für die Feuerwehr ebenso dienen könne wie für Nightliner oder Produktionsfahrzeuge bei Groß-Events.