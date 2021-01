Schiffenberger Weg stadtauswärts gesperrt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Radverkehrsanlagen im Schiffenberger Weg sollen optimiert werden. Zu diesem Zweck hat die Stadt nun die Verkehrsführung für den zweiten Bauabschnitt eingerichtet. Während der Bauzeit ist der Schiffenberger Weg nur stadteinwärts befahrbar, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Umleitung stadtauswärts erfolgt über Aulweg, Wilhelmstraße, Erdkauter Weg und Sandkauter Weg zum Schiffenberger Weg. Die Haltestellen stadtauswärts des Busverkehrs - Sternmark, Am Unteren Rain, Klingelbachweg und Sandkauter Weg - können solange nicht angesteuert werden. Im Aulweg wird die Ersatzhaltestelle Ulner Dreieck und in der Folge Erdkauter Weg sowie die Ersatzhaltestelle Sandkauter Weg in der Ferniestraße zwischen OBI und Rewe angefahren. In Richtung Berliner Platz ist weiterhin die Ersatzhaltestelle Sternmark in Höhe der Weinrebe/Gärtnerei Hubing erreichbar.

Bei den vorhergesehenen Arbeiten handelt es sich um eine grundhafte Erneuerung des Fahrbahnrandes. Auch die Rinne und die Sinkkästen werden erneuert. Der zweite Bauabschnitt soll - je nach Witterungslage - mit der Markierung des Radfahrstreifens nach circa drei Wochen abgeschlossen sein. Dann seien die wesentlichen Arbeiten im Schiffenberger Weg erledigt, kündigt Bürgermeister Peter Neidel an und bittet bis dahin um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen. "Voraussichtlich ab Mitte Februar können die ersten Verbesserungen für den Radverkehr in diesem Bereich genutzt werden." Im dritten Abschnitt werden zusätzliche Maßnahmen in der Knotenzufahrt vom Heegstrauchweg kommend umgesetzt, die Auswirkungen auf den Verkehr seien dann jedoch gering.